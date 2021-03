Dopo la seconda puntata del serale di Amici 20, Giulia Pauselli è stata coinvolta in una polemica con le ballerine Rosa e Martina: i dettagli

Le ballerine Rosa e Martina di Amici 20 stanno affrontando un talent pieno di polemiche e critiche: molti spettatori si chiedono infatti come siano state scelte per il serale quando c’erano altri aspiranti ballerini professionisti più preparati.

Giulia Pauselli contro Rosa e Martina di Amici 20: il tweet sarcastico

Un utente ha cinguettato: “RIP per Giulia Pauselli che ogni settimana deve preparare 80 pezzi per delle pizzettare come Martina e Rosa”.

Giulia Pauselli ha retwittato il commento al vetriolo scatenando un’altra polemica da parte di chi nel suo gesto ha visto una frecciatina indegna del suo ruolo super partes all’interno di Amici come ballerina professionista.

Come sempre quando partono le shade, il popolo del web si divide e se c’è chi ha twittato: “Giulia Pauselli io ti amavo, ma ora ti amo ancora di più”, c’è chi invece ha chiosato: “Il retweet di Giulia Pauselli mi sembra tutto tranne una cosa giusta, non è per niente professionale”.

Giulia Pauselli contro Rosa e Martina? Lo sbaglio e la spiegazione

La bella danzatrice ha però immediatamente chiarito quanto occorso spiegando che si è trattato solo di un errore:

“È partito il pollice automatico. Grazie a tutti per i pensieri belli ma evitate i commenti negativi perché poi mi sbaglio anche io. Vi voglio bene”.

Si è davvero trattato di un errore su Rosa e Martina il retweet di Giulia Pauselli? I fan non hanno dubbi: “Sapevo che dietro a quel RT c’era un errore, la tua bontà e umiltà si distingue molto lì”.

