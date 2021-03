Esa Abrate è il primo eliminato del serale di Amici 20: il cantante di “Dimmi” ha perso lo scontro con Raffaele e ha dovuto dire addio al sogno di vincere il talent.

Tornato a casa, il giovane si è riappropriato dei social dove è stato inondato di complimenti anche se non sono mancati alcuni commenti di matrice razzista. Un hater, infatti, parlando della sua eliminazione, gli ha scritto: “Dai su, ora torna a vendere fazzoletti al semaforo”.

Una frase pregna di stereotipi e pregiudizi discriminatori, superati e basati sull’ignoranza che Esa Abrate ha voluto commentare per mandare un messaggio positivo, di inclusività e accoglienza grazie alla popolarità ottenuta con Amici 20.

Il cantante, in una serie di IG Stories, ha sostenuto la sua posizione con intelligenza e sobrietà, senza sfociare nella violenza verbale:

“Un commento un po’ forte. Mi meraviglio che nel 2021 ci siano ancora questi pregiudizi, ma sappiamo tutti che è così la situazione e chissà quando cambierà. Non mi fa arrabbiare. Non perché non me ne freghi, ma perché se una persona arriva solamente fino a lì è una persona ignorante”.