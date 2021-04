Dopo la bufera su Martina, Carolyn Smith fa alcune precisazioni su Amici 20, la ballerina e i giudici del serale e sbotta: “cattiveria gratuita”

Carolyn Smith si è vista costretta a fare un video di circa 20 minuti per spiegare la sua posizione dopo la valanga di critiche ricevute in questi giorni per aver dato la sua opinione professionale su Martina, Serena e i giudici di Amici 20.

Sul web è partita una rivolta a difesa della ballerina nella squadra di Lorella Cuccarini: sabato scorso la giudice di Ballando ha ‘osato’ operare una riflessione sui piedi della giovane Martina e un confronto con Serena, la quale pratica da molto meno tempo i balli latini e ha, secondo la Smith, commesso meno errori tecnici della Miliddi.

Carolyn Smith su Martina: come stanno davvero le cose

Carolyn ha chiaramente detto di prendersi la responsabilità di ciò che ha detto e scritto e non delle notizie riportate apparse sul web e ha sottolineato l’importanza del momento di critica come occasione di crescita personale. Poi ha voluto fare i complimenti a Stefano De Martino perché appartiene alla vecchia scuola di Amici e sa fare tutto.

Sia lui che Stash, durante il loro percorso all’interno dell’accademia di Maria De Filippi non si sono mai rifiutati di superare i propri limiti e uscire dalla propria comfort zone per migliorare le loro capacità e crescere.

Belle parole anche su Emanuele Filiberto, capace di andare a Sanremo e vincere Ballando grazie alla sua immensa cultura.

Carolyn Smith ha dunque sbottato parlando di cattiveria gratuita nei suoi confronti:

“Non ho ammazzato Martina, né detto che non è degna di essere una ballerina”.

La giudice e ballerina con oltre 50 anni di esperienza nel mondo della danza ha soltanto detto che, come tutti, deve continuare a studiare perché Amici non è un punto di arrivo.

