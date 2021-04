Carolyn Smith ancora una volta si esprime duramente nei confronti di Amici e va contro il parere di Stefano De Martino.

Le esibizioni di danza che si consumano al serale di Amici di Maria De Filippi continuano a suscitare piccole polemiche. Anche questa volta al centro delle attenzioni è finita Martina Miliddi, ballerina di latino americano che non ha mai trovato il consenso della professoressa Alessandra Celentano. Su di lei sempre pareri discordanti che hanno visto anche Carolyn Smith sui social andare contro Stefano De Martino. Martina nella puntata di sabato 17 aprile è definitivamente uscita dal talent.

Il giudizio di Stefano De Martino è stato criticato sui social da Carolyn Smith

Foto: Kikapress

Ancora una volta, la giudice di Ballando con le stelle Carolyn Smith ha espresso il suo parere sui social (schierandosi a sorpresa rispetto alle sue dichiarazioni passate) a favore di Martina e contro le parole di Stefano De Martino. Quest’ultimo – in qualità di giudice del serale e con un passato proprio da ballerino – ha provato a far capire perché il guanto di sfida proposto dalla Celentano fosse irrealizzabile da chi non possiede una base tecnica importante di danza classica.

Carolyn Smith ha davvero scritto su Instagram "caro Stefano, perché dici che nessun ballerino può fare il Charleston?" ERA IL DISSING DI CUI AVEVO BISOGNO E NON LO SAPEVO#Amici20 — mari (@amaricord) April 17, 2021

Il ballo protagonista delle divergenze è stato un Charleston proposto da Alessandra, che come sempre, ha schierato la sua ballerina Serena a sua detta meritevole, versatile e capace di mettersi in gioco anche su stili che non le appartengono. Per la prova, Lorella Cuccarini era stata autorizzata a cambiare alcuni passi della coreografia in modo da renderla fattibile anche per Martina ma in ogni caso ha rifiutato il guanto di sfida, non ritenendo opportuna l’esibizione. Apriti cielo.

Il parere di Carolyn Smith che va contro quello di Stefano De Martino

Stefano, una volta analizzata in studio la coreografia, ha sottolineato come anche secondo lui la prova non fosse un pezzo dove poter applicare delle modifiche. La sequenza di danza era caratterizzata da passi di danza classica “puri”, sapientemente mascherati e mischiati ad altro. Carolyn Smith sui social non è riuscita a trattenersi e in un attimo gli utenti di Twitter hanno ri-condiviso le sue parole. La maestra un’altra volta ha espresso duramente la sua opinione, andando contro Stefano De Martino:

Mi dispiace ma non posso stare zitta. Caro Stefano, perché dici che nessuno ballerino può fare il Charleston? Lontano dalla verità” […] Il Charleston è ballato da uomini e donne, non solo donne. Per finire la coreografia poteva essere modificata senza problema senza perdere nulla. Gentilmente informati prima di dire inesattezze. Non sottovalutare il mondo dei Latin America International Style.

Stefano De Martino risponderà alla provocazione lanciata dalla maestra di Ballando con le stelle o lascerà cadere nel dimenticatoio le affermazioni di Carolyn?