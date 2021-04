Amici 20, Carolyn Smith commenta l’esibizione di Martina: ‘Non voglio offendere ma…’

Carolyn Smith sui social dice la sua su Amici e sulla prova di latino americano molto discussa tra Serena e Martina

Sabato 10 aprile si è consumata la quarta puntata del serale di Amici di Maria De Filippi e tra tutte sono spiccate in special modo le prove di danza: la maestra Celentano ha fatto di tutto per mettere in luce le qualità della sua ballerina Serena, facendola cimentare persino in un ballo latino americano, specialità di Martina, altra concorrente molto discussa del talent show. Ad esprimersi duramente contro le dinamiche Amici è stata una giudice molto conosciuta di un altro programma, targato Rai: Carolyn Smith

LEGGI ANCHE: — Amazon Prime video su Amici 20: ‘Che piattume’. Poi

si scusa pubblicamente

Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, quest’ultima insiste e mette in luce la ballerina Serena

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa RedCommunication

La “battaglia” va avanti da un po’: da una parte c’è la severissima Alessandra Celentano e dall’altra c’è Lorella Cuccarini che ha sempre difeso le sue ballerine: Rosa (già eliminata) e appunto Martina. Quest’ultima è entrata come concorrente di latino americano, ha alle spalle 16 anni di studi ma secondo la professoressa Celentano non è abbastanza brava da meritarsi un posto al serale.

Sui social i fan del programma e gli appassionati di danza non si sono risparmiati dal commentare, in generale Serena ha trovato l’approvazione di tutti: difficile poter negare la sua bravura davanti a prove eseguite così bene come la famosa coreografia del Can Can su cui invece – i ben informati ricordano – Rosa era andata in crisi.

Aiuto Carolyn Smith Si é espressa anche sotto la comparata di latino tra Martina e Serena e anche qui IL MONDO DELLA DANZA SA 🤭#Amici20 pic.twitter.com/Wa2z44e7rx — vintageaddicted (@cestlaviemacher) April 10, 2021

In particolar modo ha catturato l’attenzione un commento di un’addetta ai lavori di tutto rispetto: Carolyn Smith, giudice di Ballando con le Stelle e insegnante professionista proprio dei balli di sala.

Non voglio offendere per nessun motivo, ma qui abbiamo una che ha studiato tanti anni i latini e fa un ballo talmente basilare con tutti gli errori tecnici e fuori ritmo e tempo in vari punti che anche un inesperto poteva vedere! E vogliamo parlare dei piedi di Martina? In confronto a Serena che non ha mai fatto i latini, con una tecnica superiore e una classe superiore indiscutibile.

Il commento di Carolyn Smith continua:

Peccato perché avete l’eccellenza nello studio, ora Umberto Gaudino e Francesca Tocca e nel passato Natalia Titova, Arduino Bertoncello e Nancy Berti. Cultura a 360 gradi.

carolyn smith ha davvero detto L’UNICA VERA GIUDICE SONO IO #amici20 pic.twitter.com/Ni2kvz6Ibl — Drew (@AndreaGalastro) April 10, 2021

Le parole di Carolyn Smith non lasciano spazio a dubbi. Serena è risultata superiore a Martina in una disciplina che non è la sua, nonostante in studio secondo i giudici di Amici abbia perso la prova. Dunque Alessandra Celentano ha ragione (così come ha fatto capire la Smith), o la sua è solo una strategia ben studiata per far brillare Serena a scapito delle altre ballerine?