Pio e Amedeo hanno rotto gli equilibri tra Belen e Stefano De Martino ad Amici 20: la battuta sulla gravidanza dell’argentina l’ha portata a reagire così

La prima puntata del serale di Amici 20 ha fatto il record di ascolti: merito, forse, anche della presenza di Pio e Amedeo come ospiti di Maria De Filippo e quella di Stefano De Martino nei panni di giudice.

Pio e Amedeo, battuta infelice su Belen e De Martino

Il duo comico non ha mai avuto peli sulla lingua e sa come mettere in imbarazzo chi prende di mira: in questo caso è stato l’ex ballerino e amico di Maria, De Martino, finito al centro di battute poco politically correct sulla seconda gravidanza di Belen Rodriguez.

“Ah non è suo? Non eri tu nella fotografia? Belen se li prende tutti uguali, non capisco. Lei li prende li attacca alle orecchie e si fidanza. Come l’hai presa? Tutto a posto?” hanno sarcasticamente ironizzato Pio e Amedeo sulla dolce attesa dell’argentina mentre l’ex marito cercava di non ridere e di dire il meno possibile sulla vicenda.

LEGGI ANCHE: — Amici 20, Belen Rodriguez sbotta sui social dopo la battuta di Pio e Amedeo su De Martino e la gravidanza. Anche Parpiglia duro sulla coppia di comici

Belen risponde per le rime a Pio e Amedeo: il post al vetriolo

Chi non si è fatta problemi a replicare allo sfottò di dubbio gusto è stata la stessa Belen su Instagram. Postando la foto della saponetta di Chanel, la Rodriguez ha lanciato una chiara stilettata a Pio e Amedeo: “Famosissima saponetta che serve a sciacquarsi le mani e anche la bocca”.

A difenderla dagli attacchi dei comici pugliesi, Gabriele Parpiglia: “Come previsto davanti alla cattiva educazione, scatta la reazione. Ecco #belen e la sua dedica a #pioeamedeo (che poi sono un errore mio , ma l’ho capito troppo tardi altrimenti li non sarebbero arrivati. Sia ben chiaro e non parlo mai a caso). sbagliare e subire; succede”

Come previsto davanti alla cattiva educazione , scatta la reazione . Ecco #belen e la sua dedica a #pioeamedeo (che poi sono un errore mio , ma l’ho capito troppo tardi altrimenti li non sarebbero arrivati. Sia ben chiaro e non parlo mai a caso). sbagliare e subire; succede. pic.twitter.com/d4xZGhj1xI — Gabriele Parpiglia (@Parpiglia) March 21, 2021

Foto: Kikapress/RedCommunications