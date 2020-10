‘Bellicosa e bipolare’, Amedeo Goria svela il rapporto particolare della figlia Guenda con lui e con gli altri uomini

Il giornalista Rai dichiara in una intervista a Nuovo Tv il grande amore per la figlia Guenda, ma svela anche aspetti del suo caratteri non proprio positivi

Nell’ultima puntata del Gf Vip Guenda Goria, fino ad oggi una dei concorrenti più riservati e meno in vista, ha parlato diffusamente del suo rapporto con la madre e di quanto accaduto fra loro negli anni della sua adolescenza: secondo il racconto di Guenda, il padre se ne era andato molto tempo prima e successivamente se ne andò anche la madre, per inseguire un nuovo amore, lasciando lei e il fratello da soli.

Amedeo Goria Guenda Goria, cosa svela il padre

Guenda e la madre Maria Teresa si sono in qualche modo chiarite davanti alle telecamere, ma il rapporto con il padre resta per la ragazza un punto doloroso: anche di questo se ne parlò durante una delle prime puntate del Gf Vip, sempre ovviamente davanti alle telecamere.

Ora parla Amedeo Goria, che in una intervista a Nuovo Tv spiega meglio il rapporto che ha con Guenda:

“Tra noi c’è sempre stato un rapporto di grande amore e tra i miei due figli il più penalizzato è stato Gian Amedeo, perché io e Maria Teresa abbiamo riservato maggiori attenzioni su Guenda. Mia figlia mi fa soffrire. Con me è bellicosa e bipolare come lo è con tutti gli altri uomini che frequenta. Il vero problema è che con sua madre non si arrabbia, mentre io sono il suo capro espiatorio. Quando lei non c’è mi manca. Guenda non racconta che ogni tanto sparisce per un po’ dal radar di suo padre”

Parole non proprio amorevoli quelle del giornalista Rai, che parla di un grande amore per la figlia ma anche di problemi caratteriali non indifferenti.

Che Guenda non abbia un carattere semplice, ma sia al contrario una donna molto determinata, coraggiosa e anche ribelle si è iniziato a capire dalle dinamiche del Gf Vip: il pubblico per ora la ama e la salva dalle nomination, ma si aspetta anche che le venga data la possibilità di replicare a queste parole paterne…