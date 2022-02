Amadeus ammutolito a I Soliti Ignoti: la risposta di Manuela Aureli lo lascia senza parole 

Manuela Aureli non è riuscita a cogliere i suggerimenti del presentatore Amadeus

I Soliti Ignoti è uno dei game show che più appassiona il pubblico della televisione italiana.

Amadeus, che si tratti di concorrenti famosi che giocano per beneficienza, oppure di semplici partecipanti che invece concorrono per loro stessi, cerca sempre di aiutare i protagonisti, che attraverso alcuni indizi devono riuscire a portare a casa il bottino.

La risposta di Manuela Aureli e la reazione di Amadeus

È andata così anche con Manuela Aureli, che però non è riuscita a cogliere i suggerimenti del presentatore, scatenando i commenti sui social network da parte degli utenti che seguono con passione ogni puntata del programma.

Manuela non è riuscita a capire il suggerimento di Amadeus ed è riuscita a dare, nonostante gli aiuti, la risposta sbagliata.

L’ignota misteriosa ha spiegato con poche parole chiare, che “senza alberi non può lavorare”, e Manuela non ha capito che quindi la sua professione era quella di produrre proprio giocattoli in legno.

“Io capisco che i soldi non vanno nelle loro tasche ma in beneficienza, però impegnarsi un minimo, non fosse altro per evitare certe figure…” ha scritto qualcuno su Twitter, alludendo alla brutta figura che fanno spesse volte i vip chiamati a giocare.

“La faccia di Amadeus è impagabile” ha commentato qualcun altro, notando l’espressione ammutolita del conduttore davanti a Manuela Aureli, che non ha colto il suggerimento lampante.

