All’Isola dei Famosi sbarca un ex gieffino? Ecco di chi si tratta

La quindicesima edizione de L'ISola dei famosi è in continua evoluzione. Presto potremmo vedere un nuovo naufrago

Il cast dell’Isola dei Famosi si arricchisce di una nuovo naufrago? Sembrerebbe di sì, stando a quanto riportato da Very Inutil People un ex gieffino sarebbe pronto a fare il suo ingresso. Ma andiamo con ordine.

Questa quindicesima edizione è in continua trasformazione. Nella scorsa puntata un televoto lampo ha visto l’eliminazione di Elisa Isoardi mentre a fine puntata al televoto sono finiti Drusilla Gucci e Andrea Cerioli. L’Isola ha un nuovo leader ovvero Roberto Ciufoli, ma anche due nuove concorrenti.

Come avevamo anticipato, due nuove naufraghe hanno fatto il loro ingresso: la campionessa di sci Isolde Kostner e la modella Beatrice Marchetti. Ma le sorprese non sarebbero finite. Un altro ex gieffino sarebbe pronto a sbarcare sulle spiagge dell’Honduras. Si tratta di Ignazio Moser, compagno di Cecilia Rodriguez, che appena finito il periodo di isolamento, potrebbe unirsi ai naufraghi.

Non resta che attendere e seguire il programma per scoprire se sarà così!

Crediti foto@kikapress