Rita Pavone, il botta e risposta con Anna Tatangelo: ‘Si è risentita parecchio’. Cosa svela pochi giorni prima di All Together Now

A 10 mesi dallo scontro con Anna Tatangelo ad All Together Now, Rita Pavone ha rivelato che non c’è mai stato un chiarimento sulla questione

Vi ricordate del battibecco tra Anna Tatangelo e Rita Pavone che, lo scorso novembre, aveva acceso gli animi ad All Together Now? Le cose, da allora, non sono affatto cambiate e tra le due cantanti sembra esserci ancora maretta… Ma a cosa sarà dovuto tutto questo?

A 10 mesi dalla lite con Anna Tatangelo ad All Together Now, Rita Pavone ha rivelato che tra le due non c’è mai stato un chiarimento sulla questione. Photo Credits: Kikapress

10 mesi fa il catfight tra Rita Pavone e Anna Tatangelo

Andiamo con ordine. Nel giudicare una coppia in gara ad All Together Now, Rita Pavone contestò ad Anna Tatangelo i duetti di un tempo con l’allora compagno Gigi d’Alessio, liquidandola con un “Parla la persona sbagliata, perché anche tu cantavi in coppia”.

Inutile dire che Lady Tata entrò subito in modalità polemica, rispondendole a tono: “Allora, Rita, orati rispondo bene. Lo sai che ho la massima stima per te, con tutto il rispetto per il mio ex compagno, ognuno ha una sua carriera, ognuno è un cantante che fa una cosa. Abbiamo fatto un solo pezzo insieme vent’anni fa, ‘Un nuovo bacio’, ma dopo tanti anni lui sta ancora in giro e io sto ancora in giro. Apro e chiudo parentesi.Se poi andiamo sul lato privato, è ovvio che io sono l’ultima che può parlare, ma qui penso un po’ tutti”.

La Pavone racconta: “Non c’era nulla da chiarire”

Quella discussione fece parlare molto anche sui social, dove i fan si erano subito schierati da una parte o dall’altra. Ma ora, a distanza di 10 mesi, Rita Pavone ha raccontato al settimanale Mio di non aver affatto ricucito quello strappo con Anna Tatangelo.

“Se mi sono chiarita con Anna Tatangelo? No, anche perché non c’era nulla da chiarire – ha rivelato – Ho fatto una battuta, tutto qui. Anna si è risentita molto e ha voluto puntualizzare le cose. Però voglio dire una cosa. Alle volte credo che ci vorrebbe più autoironia!”

Nel frattempo, però, le due sono state confermate tra i giudici della nuova edizione di All Together Now, che comincerà a fine ottobre… Avranno tempo per chiarirsi o per dar vita ad un nuovo scontro epico?

Photo Credits: Kikapress