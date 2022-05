Amici 21, la bella notizia che riguarda Alex Wyse: cosa potrebbe succedere prima della finale Foto

Dai risultati del televoto, Alex Wyse è l'allievo di Amici 21 preferito dal pubblico ma potrebbe non bastare per arrivare in finale

Redazione - - Ultimo aggiornamento

In vista della finale di Amici 21 arrivano una serie di dettagli su Alex Wyse che sembrano accendere le speranze dei fan del cantante. Sono moltissimi quelli che vorrebbero un suo trionfo nel talent show di Maria De Filippi. Ma si tratta di qualcosa che potrebbe accadere concretamente? LEGGI ANCHE :– Amici 21, Nunzio e il riconoscimento dopo il programma: le sue parole su Maria de Filippi Alex Wyse è l’allievo preferito dal pubblico di Amici 21, ma tutto questo potrebbe non bastare per arrivare in finale. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Red Communications Alex è l’allievo preferito dal pubblico: i risultati del televoto Andiamo con ordine. Nel corso del daytime di Amici 21 andato in onda lo scorso 5 maggio, è stato mostrato un piccolo dettaglio che sta facendo impazzire i fan di Alex Wyse (soprattutto in vista di semifinale e finale). Con la prima apertura del televoto, abbiamo scoperto che, tra i sette semifinalisti rimasti in gara, Alex Wyse è il preferito del pubblico. Non che questo porti direttamente alla finale, ma potrebbe condurre il cantante verso la conquista di un premio speciale. Amici 21: Alex Wyse potrebbe non accedere alla finale Il problema è che però, pur essendo il beniamino dei telespettatori del talent show, l’accesso alla finale potrebbe non essere così semplice per lui. Alex è infatti al ballottaggio insieme a Dario, Albe e Serena. Soltanto due di loro si uniranno al quintetto che si giocherà la coppa nell’ultima puntata (probabilmente un ballerino e un cantante). I tre allievi che hanno già avuto accesso alla finale di Amici 21, dalle anticipazioni e dagli spoiler, sono Sissi, Michele e Luigi: Alex Wyse si unirà a loro? Il verdetto lo scopriremo soltanto al termine della prossima puntata, in onda sabato 7 maggio. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Red Communications