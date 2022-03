Alex Belli approda all’Isola dei Famosi? Cosa bolle in pentola? 

Nonostante non sia più un concorrente del GF Vip, Alex Belli continua a far parlare di sé.

Nonostante non sia più un concorrente del GF Vip, Alex Belli continua a far parlare di sé. Attraverso i suoi post sui social ha fatto capire di aver raggiunto una località tropicale, abbandonando – almeno per un secondo – le luci della ribalta.

LEGGI ANCHE: — Ilary Blasi prende l’aereo ma non è quello di Totti: ecco dove è volata in queste ore

I fan che lo conoscono benne, sanno che la sua lontananza non durerà tanto, tempo poche ore infatti ed ha fatto capolino in video durante un collegamento tra la sua collaboratrice Stella Starlight e Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque, ma non solo.

A far discutere ora è un video che il “man” ha registrato durante un’immersione subacquea.

Alex Belli e il video sott’acqua: c’entra l’Isola dei Famosi?

Nel video che lo stesso Alex Belli ha condiviso sui social, lo si vede impegnato in un’immersione mentre tiene un cartello in mano a favore di telecamera, su cui c’è scritto: “Non disperdere nel mare il nostro amore, custodiscilo! Io sono con te”. Il messaggio sembra essere indirizzato a Delia Duran, ancora nella casa del GF Vip, ma qualcuno ha ben pensato di montare il video con le immagini promozionali dell’Isola Dei Famosi, scatenando i commenti sui social.

Ovviamente si tratta di un video fake, ma le reazioni da parte degli utenti sono state numerose: “Alex sott’acqua pronto per portare l’amore libero all’isola”, “Non lo reggo altri tre mesi all’isola […] Esiliatelo in Australia” hanno scritto alcuni utenti su Twitter.

Foto: Ufficio Stampa Endemol Shine Italy