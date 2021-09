Da grande, Alessandro Cattelan e la gaffe su Raffaella Carrà: ‘non l’ho mai incontrata’. Cosa si è scoperto

Alessandro Cattelan, nel suo monologo a ‘Da Grande’, si dimentica di avere incontrato Raffaella Carrà. La sua gaffe non è passata certo inosservata.

Il debutto di Alessandro Cattelan su Rai Uno con Da Grande è stato assolutamente strepitoso, se non per un piccolo neo: il conduttore televisivo si è reso protagonista di una piccola gaffe su un pezzo da novanta della tv italiana, ovvero Raffaella Carrà. Ma cosa avrà mai combinato?

Da Grande: Alessandro Cattelan dimentica di avere incontrato Raffaella Carrà. La sua gaffe non è passata certo inosservata.

Da Grande: Cattelan ‘dimentica’ di aver incontrato la Carrà

Andiamo con ordine. A ‘Da Grande’, Alessandro Cattelan si è reso protagonista di un bellissimo monologo su Raffaella Carrà.

“Io non ho mai incontrato purtroppo Raffaella Carrà – ha esordito – Quando muore qualcuno di importante tutti dicono che l’hanno conosciuto, che hanno avuto con lui un rapporto speciale. Sui social c’è una gara a pubblicare una foto insieme… Fin da piccolo, per me, lei è sempre stata la Carrà: quella che i miei genitori vedevano in televisione, tanti show, tante luci…”.

Un ricordo comune a tantissimi italiani: “Ho imparato che è più bello far l’amore da Trieste in giù prima di scoprire cosa volesse dire far l’amore. Per me è stata quella delle sorprese, quella che mi ha fatto vedere Britney Spears su Rai Uno, che ha portato Eminem a Sanremo… Il momento esatto in cui mi sono innamorato di lei è stato un anno fa per puro caso, quando su YouTube ho visto la Carrà intervistata da David Letterman, che non è affatto tenerissimo con gli ospiti. Lì la Carrà ha tenuto testa a David Letterman per tutto il tempo e perfino lui a fine intervista ha iniziato a trattarla da pari a pari”.

Tutto molto bello, se non fosse per un dettaglio: Alessandro Cattelan e Raffaella Carrà si sono incontrati una volta, nel 2013, sul palco di un evento Samsung a Milano. Anzi, quella volta Cattelan l’aveva anche intervistata… Una gaffe, la sua? Oppure una piccola bugia a fini narrativi?

