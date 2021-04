Alba Parietti, quella foto dopo il Maurizio Costanzo Show con Zorzi ha stupito tutti: ‘E’ il premio per chi le guarda tutte?’

Dopo il Maurizio Costanzo Show e i suoi siparietti con Tommaso Zorzi, Alba Parietti ha pubblicato sui social una foto che ha stupito tutti

Tra Alba Parietti e Tommaso Zorzi si è creato un bellissimo rapporto, pieno di complicità, come mostrato nella quinta puntata del Maurizio Costanzo Show. Quando Alba è tornata a casa, ha pubblicato però qualcosa sui social che ha lasciato tutti di stucco!

Dopo essere stata ospite con Tommaso Zorzi al Maurizio Costanzo Show, Alba Parietti inserisce per sbaglio una foto che, probabilmente, non sarebbe dovuta essere lì… Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Dopo il Maurizio Costanzo Show Alba Parietti pubblica una strana foto

Andiamo con ordine. I siparietti messi in scena da Alba Parietti al Maurizio Costanzo Show insieme a Tommaso Zorzi hanno colpito veramente tutti, al punto che su Twitter sono comparsi tantissimi commenti di giubilo sul rapporto che si è creato tra loro.

Ebbene, Alba ha catturato alcune schermate di complimenti raccolti sul social network cinguettante, postandole in una serie su Instagram. Al termine della carrellata, però, completamente a caso, è comparsa la foto di Priscilla, la gattina di Alba, con uno sguardo estremamente sorpreso.

La strana foto pubblicata da Alba: “È il premio per chi le guarda tutte?”

La foto ha subito catturato l’attenzione del pubblico, tanto che in molti hanno azzardato un commento: “Ma Priscilla totalmente a caso ingiustamente buttata in mezzo nell’ultimo post di Alba mi fa stare male aiut”.

Oppure: “ma Priscilla così a sorpresa alla fine delle foto non me lo aspettavo, è il premio per chi le guarda tutte?”

Qualcuno, invece, rivela che “Alba non controlla mai bene quello che posta quando seleziona le foto dalla sua galleria e l’intruso di oggi è il piccolo Priscilla che si è ritrovato sul profilo della Parietti senza motivo”.

E non manca chi azzarda l’ipotesi che dopo il Maurizio Costanzo Show ci sia stato un ‘terzo tempo’ a casa della Parietti: “Lo dico? Tommaso è da Alba”.

La verità, ovviamente, non la sappiamo. Si è trattato di un errore o di una precisa volontà della Parietti? Qual è il motivo della foto di Priscilla? Ci sarà dietro qualche messaggio nascosto?

Ma Priscilla totalmente a caso ingiustamente buttata in mezzo nell’ultimo post di Alba mi fa stare male aiut — Marti (@scri1pted) April 21, 2021

Alba che posta uno screen di Priscilla totalmente a caso, insieme agli altri screen fatti da Twitter, io mi sento male — Lai. (@ziaaLai) April 21, 2021

Alba non controlla mai bene quello che posta quando seleziona le foto dalla sua galleria e l’intruso di oggi è il piccolo Priscilla che si è ritrovato sul profilo della Parietti senza motivo #MaurizioCostanzoShow pic.twitter.com/9KgOfhZveB — luluriant (@peularis) April 21, 2021

