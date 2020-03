Adriana Volpe è uscita dal GF Vip. La conduttrice è andata via in lacrime dalla casa. Signorini svela: "Problemi di salute in famiglia"

Adriana Volpe è uscita dal GF Vip. Un colpo di scena che nessuno si aspettava e che ha gettato nello sconforto gli altri concorrenti del reality. La conduttrice ha deciso di abbandonare il gioco per motivi familiari, spiegano dalla produzione, ma tutti temono per la salute dei suoi cari. Lo stesso Alfonso Signorini, in diretta su Instagram, lascia intendere che il coronavirus potrebbe aver fatto irruzione nella sua famiglia.

Adriana Volpe uscita dal GF Vip, cosa è successo

Nel pomeriggio di ieri, Adriana è stata a lungo in confessionale, poi ha raggiunto i suoi compagni d’avventura in giardino per parlare con loro. Tutti erano seduti sugli scalini che portano in piscina e ascoltavano in religioso silenzio la musica dei flash mob che proveniva dai balconi della città.

Posizionatasi davanti allo striscione su cui campeggia la scritta ‘andrà tutto bene’, la Volpe si è congedata dal gruppo. “Vi volevo salutare a uno a uno. Io devo veramente uscire. Come mamma e moglie, ho delle cose che devo risolvere veramente importanti” ha detto con la voce rotta dal pianto, mentre in lontananza Vasco Rossi cantava Vivere.

A quel punto tutti si sono stretti in un lungo abbraccio attorno a lei e poi Adriana Volpe è uscita dal GF Vip, correndo via tra le lacrime.

Adriana sei tu il grande fratello, sei sempre stata tu❤️🤧.#GFVIPpic.twitter.com/BJi9IRYncF — Domenico🐍 (@_hellotetectif) March 19, 2020

Un parente ammalato

La decisione di Adriana ha creato molta preoccupazione in casa: tutti hanno rispettato la sua scelta, cercando di capire i motivi che l’hanno spinta ad abbandonare. In particolare, Licia e Patrick, commentando quanto successo, hanno avanzato qualche ipotesi. “Non vorrei che quel suo parente si fosse aggravato” sussurra a un certo punto l’attrice al suo coinquilino.

Un sospetto del tutto legittimo, tant’è che lo stesso Alfonso Signorini in una diretta su Instagram ha confermato la circostanza. “Era già da una quindicina di giorni che lottava perché ha dei problemi molto seri in famiglia che riguardano la salute dei suoi cari” ha detto il conduttore, ricordando che Volpe aveva già avuto un contatto con il marito e la figlia.

“Ora la situazione si è aggravata e ha dovuto lasciare la casa” ha chiosato, non specificando se il problema sia legato al Covid-19.

Ora che Adriana Volpe è uscita dal GF Vip, nulla sarà più come prima nel reality. Non a caso molti fan chiedono la sospensione immediata del programma: “Lasciateli uscire e tornare dai loro cari” è l’appello che hanno lanciato su Twitter.