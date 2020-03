Adriana Volpe come sta oggi? La showgirl lancia un messaggio importante ai concorrenti del GfVip

Adriana Volpe è uscita dal Grande Fratello Vip e sta vivendo un momento difficile, ma come sta oggi? Ecco il suo messaggio sui social…

Dopo l’uscita rocambolesca dalla casa del GF Vip e la drammatica morte del suocero affetto dal covid-19, in tanti si chiedono come sta adesso Adriana Volpe e quali sono le condizioni, soprattutto morali, della celebre showgirl.

Come sta Adriana Volpe? Il messaggio su Instagram

Come sappiamo, Adriana Volpe è attualmente a casa sua in un momento davvero delicato sia personalmente che per l’intero Paese, ma è proprio in momenti come questi che la sua verve viene fuori, da persona che ha attraversato tanti periodi difficili e non ha paura di rialzarsi.

Il suo messaggio è arrivato tramite Instagram, dove ha scritto delle parole rivolte ai suoi ex coinquilini.

“‘La vita può allontanarci, l’amore continuerà’ – ha scritto sul suo profilo social citando ‘La Notte’ di Arisa e lasciando anche l’hashtag #andràtuttobene – GRAZIE ai ragazzi ancora nella casa del GFVIP4 per aver condiviso con me un momento difficile”.

Un messaggio davvero bello, quello lanciato da Adriana Volpe, che con tanto di video strappalacrime che mostra alcuni dei suoi momenti nella casa (e sebbene non ci dica come sta), ci fa capire che il periodo trascorso nella casa più spiata d’Italia sia stato in qualche modo indimenticabile per lei.

Il messaggio di Paola Di Benedetto per Adriana Volpe

Ma anche i suoi coinquilini sentono la sua mancanza. Per esempio, mentre Sara Soldati e Paola Di Benedetto erano in cucina a preparare la pizza, l’ex Madre di Natura di Ciao Darwin ha pronunciato davanti alle telecamere un sentito “Ciao Adriana mi manchi tanto” che è tutto un programma.

Insomma, forse loro non possono sapere effettivamente quello che sta succedendo fuori e come stia in realtà Adriana Volpe, ma come ha scritto lei stessa nel suo post: “La vita può allontanarci, l’amore continuerà”. Un messaggio che in questo momento difficile può essere valido davvero per tanti di noi!

