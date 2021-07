Raffaella Carrà, chi rifiutò l’invito a partecipare alla trasmissione ‘A raccontare comincia tu’

Dopo la scomparsa di Raffaella Carrà, la Rai ha deciso di trasmettere in queste settimane le puntate di A raccontare comincia tu, l'ultimo programma che l'artista aveva condotto.

Dopo la scomparsa di Raffaella Carrà, la Rai ha deciso di trasmettere in queste settimane le puntate di A raccontare comincia tu, l’ultimo programma che l’artista aveva condotto.

‘A raccontare comincia tu’, Raffaella Carrà: chi rifiutò l’invito

In attesa di rivedere le puntate con Renato Zero, Loretta Goggi, Luciana Littizzetto e Vittorio Sgarbi, spuntano dettagli e curiosità sul programma. Come la puntata registrata insieme a Maria De Filippi, un momento colmo di stima e affetto reciproci tra due vere e proprie signore della televisione italiana.

A proposito della scelta degli ospiti, la stessa Raffaella aveva raccontato, all’epoca della presentazione ufficiale del programma, che solo Roberto Benigni era riuscito a dirle di no, declinando l’invito: “Ma è stato molto carino, mi ha telefonato di persona per dirmelo”. Sembra infatti che Benigni in quel periodo avesse altri impegni di lavoro.