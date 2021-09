Supernatural, la traduzione di ‘I love you’ della dichiarazione di Castiel fa infuriare i fan della serie tv: come è stato tradotto

In Supernatural, la traduzione di un ‘I love you’ pronunciato da Castiel nell’episodio 15x18 non è piaciuta ai fan. Ecco le accuse alla Rai.

La messa in onda puntata 15×18 di Supernatural sta scatenando una lunga serie di polemiche soprattutto per la traduzione di un dialogo, quello in cui Castiel dice “I Love You” a Dean. Tra accuse di censura e altre che rimarcano errori di traduzione, quale sarà la verità su questa serie tv?

La Rai viene accusata di aver censurato l'episodio 15×18 di Supernatural per una traduzione di un 'I love you' pronunciato da Castiel che non è piaciuta ai fan. Quale sarà la verità?

Supernatural 15×18: polemiche per la traduzione dell’I love you di Castiel

Andiamo con ordine. L’episodio 15×18 di Supernatural, Despair, si conclude con Castiel che si sacrifica dicendo a Dean un “I love you”, almeno nella versione in inglese, mentre in quella italiana c’è stata qualche discussione con la traduzione.

In pratica, nella versione andata in onda su Rai 4, il doppiaggio è stato un semplice “Ti voglio bene” e non un “Ti amo”, come si aspettava chi aveva già visto la versione originale dell’episodio.

Inutile dire che su Twitter le polemiche non si sono certo fatte attendere e, in breve, si è alzato un vero e proprio polverone sull’episodio 15×18 di Supernatural, Castiel e la traduzione di quell’I love you.

Il polverone scatenato in rete dai fan di Supernatural

“I love you”, in inglese, si può usare sia per dire “Ti amo” che “Ti voglio bene”, a seconda del contesto e della persona a cui viene detto. Dunque, qual era il contesto giusto stavolta? In rete, i fan della serie non sono tutti d’accordo tra loro, sebbene la maggioranza sembra optare per la prima opzione.

La Rai è stata accusata da molti di aver censurato l’amore di Castiel per Dean, e qualcuno si spinge addirittura ad imputare alla tv pubblica una certa omofobia nelle scelte di traduzione…

Qualcun altro invece appoggia l’idea dell’amore “fraterno” tra i due e non quella di “amore romantico”, sposando in pieno la scelta del doppiaggio italiano…

Quale sarà la versione corretta di questa storia? Voi come la pensate? Come avreste tradotto quella frase?

Noi, su Funweek, abbiamo dato voce a tutte le opinioni a riguardo… ma ce n’è qualcuna che evidentemente ha più peso. Stiamo parlando di quella di Misha Collins, che a riguardo ha appena pubblicato un video piuttosto esplicito (guardalo qui). Si tratta del punto definitivo sulla questione?

