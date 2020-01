Luna Nera la serie originale italiana Netflix arriva il 31 gennaio. Trailer

Dal 31 Gennaio arriva Luna Nera la serie Tv originale Netflix, che vede alla regia Francesca Comencini, Paola Randi e Simona Nicchiarelli

Dal 31 Gennaio sarà disponibile su Netflix ‘Luna Nera’ terza serie originale italiana di Netflix e prodotta da Fandango. La regia è firmata da tre straordinarie registe: Susanna Nicchiarelli, Francesca Comencini e Paola Randi.

“Abbiamo tutte una forza, dobbiamo solo scoprirla e non averne paura”.

Basata sul romanzo di Tiziana Triana ‘Le città Perdute. Luna Nera’, vede protagoniste Barbara Ronchi, Antonia Fotaras, Lucrezia Guidone, Federica Fracassi,Manuekla Mandracchia, Giada Gagliardi, Adalgisa Manfrida, Manuela Mandracchia.

“La caccia alle streghe è ancora aperta”

Sinossi

Italia, XVII secolo. In seguito alla morte di un neonato, Ade, una levatrice di 16 anni, viene accusata di stregoneria. Trovato rifugio in una misteriosa comunità di donne al limitare del bosco, la ragazza è costretta a fare una scelta: l’amore impossibile per Pietro – figlio del capo dei Benandanti, i cacciatori di streghe – o l’adempimento del suo vero destino, una minaccia per il mondo in cui vive, diviso tra ragione e misticismo.

Cast Luna Nera la serie

Antonia Fotaras (Ade)

Giada Gagliardi (Valente)

Adalgisa Manfrida (Persepolis)

Manuela Mandracchia (Tebe)

Lucrezia Guidone (Leptis)

Federica Fracassi (Janara)

Barbara Ronchi (Antalia)

Giorgio Belli (Pietro)

Gloria Carovana (Cesaria)

Giandomenico Cupaiuolo (Sante)

Filippo Scotti (Spirto)

Gianmarco Vettori (Nicola)

Aliosha Massine (Benedetto)

Nathan Macchioni (Adriano)

Roberto De Francesco (Marzio Oreggi)

Martina Limonta (Segesta)

Giulia Alberoni (Petra)

Camille Dugay (Aquileia)

Gaetano Aronica (padre Tosco)

