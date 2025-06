Dopo aver entusiasmato il pubblico di tre continenti nel 2024 con oltre 20 Paesi e 28 città toccate, Zucchero “Sugar” Fornaciari torna a infiammare i palchi italiani nel 2025 con l’attesissimo Overdose d’Amore World Tour. Tra le date più attese spicca quella del 23 e 24 giugno al Circo Massimo di Roma, una delle location più iconiche e suggestive d’Italia, pronta ad accogliere due serate all’insegna della musica e delle emozioni.

Una scaletta tra classici intramontabili e sorprese

I fan romani possono aspettarsi un concerto carico di energia, emozione e grandi successi. La scaletta del tour – che dovrebbe ricalcare quella proposta nel 2024, con qualche possibile sorpresa – è un viaggio di due ore e mezza nella carriera di uno dei bluesman più amati della musica italiana. Dai brani storici come Diavolo in me, Diamante e Senza una donna, ai pezzi più recenti, fino ai duetti virtuali con Pavarotti e le cover soul e rock più coinvolgenti, il live è costruito come un vero e proprio spettacolo immersivo.

Ecco la probabile scaletta del concerto di Zucchero a Roma:

Intro – Oh, Doctor Jesus (Ella Fitzgerald cover)

Spirito nel buio

Soul Mama

La canzone che se ne va

Medley: Quale senso abbiamo noi / Oltre le rive / Dindondio

Partigiano Reggiano

Vedo nero

Medley: Ci si arrende / Amor che muovi il Sole (inedito)

Pene

Facile

Medley: L’urlo / Soldati nella mia città

Baila

Iruben Me

Medley: Indaco dagli occhi del cielo / Menta e rosmarino / È delicato

Dune mosse

Un soffio caldo

Senza una donna / Senza rimorso

Miserere (duetto virtuale con Luciano Pavarotti)

Honky Tonk Train Blues / Let the Good Times Roll (band solo)

Nutbush City Limits (Tina Turner cover – band solo)

Overdose (d’amore)

Medley: Let It Shine / Madre dolcissima

Medley: Così celeste / The Letter (cover)

Diamante

Il volo

Per colpa di chi

Diavolo in me

Encore:

Hey Man

Chocabeck

Blu

Hai scelto me

L’omaggio a Spirito DiVino

Il tour coincide anche con un anniversario speciale: la celebrazione del celebre album Spirito DiVino, che sarà ristampato in una nuova edizione disponibile dal 20 giugno 2025, proprio a ridosso delle date romane. Un’occasione in più per vivere un concerto dal sapore speciale, che promette di essere uno degli eventi musicali dell’estate.

Le due serate romane del 23 e 24 giugno al Circo Massimo saranno molto più di un semplice concerto: un rito collettivo, tra spiritualità, groove e passione. I biglietti stanno andando a ruba, e i fan di ogni generazione si preparano a cantare a squarciagola, sotto il cielo di Roma, le canzoni che hanno segnato la storia della musica italiana.