Ztl Roma, svolta in arrivo: ticket annuale da 1.000 euro per le auto elettriche tra centro storico, traffico e nuovi permessi.

La gestione delle Ztl di Roma potrebbero cambiare volto con una novità destinata a far discutere: l’introduzione di un ticket annuale da mille euro per le auto elettriche. Una misura che tocca uno dei temi più sensibili della mobilità cittadina, tra centro storico, traffico, permessi e nuove regole per chi si muove nella Capitale con veicoli a basse emissioni.

Roma, auto elettriche nella Ztl: addio accesso gratuito? In arrivo il ticket da 1000 euro

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Le nuove regole non sono ancora operative, ma il percorso è stato avviato con due provvedimenti d’indirizzo firmati dall’assessore capitolino alla Mobilità Eugenio Patanè. Se la Giunta darà il via libera, per entrare nella Ztl del centro storico con un’auto elettrica non basterà più il principio dell’accesso gratuito: servirà un permesso annuale a pagamento da 1.000 euro.

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La motivazione che ha indicato dal Campidoglio non riguarda l’inquinamento – vicino allo zero per questi veicoli – ma la congestione che potrebbero causare. Se è vero che le auto elettriche non producono emissioni allo scarico, è altrettanto vero che esse occupano comunque spazio, circolano nelle stesse strade e contribuiscono al traffico in un’area delicata come il centro storico Unesco.

Resterebbero esclusi dal pagamento i soggetti che hanno diritto all’ingresso per status specifici, come residenti, persone con disabilità, rappresentanti di commercio e strutture alberghiere.

L’altra novità riguarda le ibride. Le mild hybrid, finora agevolate come le altre ibride, dovrebbero iniziare a pagare la sosta sulle strisce blu fuori dal proprio ambito di residenza. La gratuità resterebbe invece per full hybrid e plug-in hybrid.

La scelta nasce dalla volontà di garantire ricambio nei parcheggi e distinguere tra veicoli con benefici ambientali diversi.

Ma le critiche non mancano: diverse associazioni hanno già contestato il ticket per l’elettrico, sostenendo che l’accesso non invasivo al centro aiuti commercio e turismo. Insomma, prima ancora dell’approvazione definitiva, le nuoveregole Ztl sono già diventate terreno di scontro.

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