Tutte le info da sapere per muoversi in città durante il mese estivo

Con la fine di agosto si chiude anche la parentesi di sospensione delle Ztl notturne nella Capitale. Da settembre, infatti, tornano in funzione i varchi elettronici delle zone a traffico limitato di Centro, Trastevere, Testaccio e San Lorenzo, con i consueti orari.

Trastevere e San Lorenzo: i varchi tornano attivi da mercoledì 3 settembre, con divieto di accesso per i non autorizzati dalle 21.30 alle 3, dal mercoledì al sabato.

Centro storico e Testaccio: le chiusure riprenderanno da venerdì 5 settembre, nelle notti di venerdì e sabato, dalle 23 alle 3.

Le Ztl notturne hanno l’obiettivo di ridurre il traffico e migliorare la vivibilità dei quartieri più frequentati della movida romana. Restano valide le deroghe per residenti, veicoli autorizzati e categorie speciali, mentre per gli altri automobilisti sono previste sanzioni automatiche in caso di accesso non consentito.