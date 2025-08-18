Tutte le info da sapere per muoversi in città durante il mese estivo

Ad agosto, come da tradizione, è scattata la pausa estiva per le Zone a traffico limitato notturne a Roma. Le Ztl di Centro, Trastevere, Testaccio e San Lorenzo saranno disattivate durante le ore serali e notturne per tutto il mese.

Le telecamere torneranno attive a settembre:

Trastevere e San Lorenzo da martedì 3 settembre , con Ztl notturna in funzione dal mercoledì al sabato , dalle 21:30 alle 3 .

da , con Ztl notturna , . Centro e Testaccio da giovedì 5 settembre, con accesso vietato ai non autorizzati il venerdì e il sabato dalle 23 alle 3.

Ztl diurne attive anche ad agosto

Restano invece regolarmente attive le Ztl diurne, anche durante il mese di agosto

Ecco gli orari di attivazione delle principali Ztl diurne: