Dal 1° novembre riflettori sulla ZTL Fascia Verde di Roma: cosa cambierà per auto, varchi elettronici e multe? Ecco le novità in arrivo.

Per gli automobilisti romani si avvicina una data importante: dal prossimo 1° novembre la ZTL Fascia Verde tornerà al centro dell’attenzione. Tra limitazioni alla circolazione, telecamere ai varchi e timori di nuove multe, sono tanti i dubbi su cosa cambierà davvero. Scatteranno sanzioni? E quali veicoli potranno attraversare l’area? Andiamo alla scoperta di quello che emerge sulle nuove regole e perché sarà importante conoscere le decisioni del Campidoglio.

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Roma ZTL Fascia Verde: dal 1° novembre, quali auto potranno circolare?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Per la ZTL Fascia Verde, l’ordinanza attuale scade il 31 ottobre 2026, ma sembra che il Campidoglio sarebbe orientato a confermare le restrizioni anche per la stagione 2026-2027.

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I divieti riguarderebbero, dal lunedì al sabato per l’intera giornata, esclusi i festivi infrasettimanali, le automobili a benzina e diesel pre Euro 1, Euro 1 ed Euro 2 e le diesel Euro 3. Per ciclomotori e motocicli, stop ai benzina pre Euro 1 ed Euro 1 e ai diesel fino a Euro 2.

Potrebbero invece continuare a circolare i diesel Euro 4 ed Euro 5. La conferma ufficiale, insieme alle eventuali deroghe, arriverà tuttavia soltanto con la nuova ordinanza del sindaco.

Nonostante gli investimenti superiori a 12 milioni di euro e l’ampliamento della rete di varchi, sembra che le telecamerecontinueranno a essere attive soltanto per il monitoraggio degli accessi e la raccolta dei dati, senza emettere automaticamente sanzioni ai veicoli in transito.

Una prospettiva che ridimensiona il timore di multe immediate già dal 1° novembre, sebbene l’assenza di sanzioni automatiche non equivale automaticamente all’abolizione dei divieti.

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