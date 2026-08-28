Dal 2027 entrare nella ZTL prima che scatti il divieto potrebbe non bastare: se resti nell’area rischi comunque una multa.

Entrare nella ZTL quando il varco del divieto è ancora aperto potrebbe non bastare più per evitare una multa. Dal 2027, infatti, a Roma è atteso un cambiamento destinato a modificare le abitudini di molti automobilisti, soprattutto di chi è solito raggiungere il centro prima dell’attivazione delle limitazioni. Una novità che potrebbe trasformare un ingresso perfettamente regolare in una situazione a rischio sanzione.

Divieto ZTL, dal 2027 le telecamere controlleranno anche chi esce

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La novità riguarda l’introduzione dei varchi elettronici anche in uscita dalle ZTL. Ad oggi le telecamere controllano principalmente le targhe dei veicoli che entrano quando la limitazione è già attiva. Con il nuovo sistema, invece, potranno verificare anche il momento in cui un’auto lascia l’area.

Il caso più delicato è proprio quello di chi entra prima dell’attivazione del divieto e resta all’interno della ZTL anche dopo l’accensione dei varchi. Una volta uscito, il veicolo potrà essere individuato dalla telecamera e, se non autorizzato a permanere nell’area in quella fascia oraria, rischierà una sanzione.

L’installazione è già iniziata e dovrebbe concludersi entro dicembre. L’obiettivo indicato dal Campidoglio è far partire il sistema a gennaio 2027, cominciando dal Centro Storico e proseguendo successivamente con Trastevere, San Lorenzo e Testaccio.

I varchi in uscita serviranno anche a rendere più preciso il controllo dei permessi speciali. Quelli concessi, ad esempio, ai genitori di studenti che frequentano scuole dentro la ZTL potranno essere collegati alle effettive fasce orarie scolastiche, evitando utilizzi al di fuori delle necessità previste.

Cambierà anche il sistema delle consegne merci. Dal 2027 le diverse categorie potranno avere finestre orarie specifiche, distinguendo tra prodotti che richiedono maggiore urgenza, come farmaci o pesce fresco, e merci meno deperibili.

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