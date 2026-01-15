Dopo il posizionamento dei cartelli di segnalazione ai varchi, da OGGI 15 gennaio l’avvio.

Il nuovo limite è attivo anche sulle arterie più ampie, come corso Vittorio Emanuele, via del Teatro Marcello e il Traforo.

La velocità è tra le principali cause di sinistri stradali e gli interventi per ridurla puntano ad abbattere il rischio di incidenti gravi.

Tra le misure previste:

🔹 5 nuovi dispositivi autovelox sulla via Colombo, oltre a quelli già attivi su Tangenziale e viale Newton;

🔹 175 attraversamenti pedonali rialzati;

🔹 nuove strade scolastiche;

🔹 altre 1000 strade a 30 km/h;

🔹 altri 40 Photored, entro il 2026, con particolare attenzione agli incroci più ampi.

Il lavoro sulla riduzione della velocità è fondamentale, secondo l’assessore alla Mobilità, perché la velocità genera il 7.5% degli incidenti. Ecco allora i quattro autovelox installati sulla Tangenziale e in viale Newton. I prossimi cinque saranno sulla Colombo, ma sono in arrivo anche 175 attraversamenti pedonali rialzati e nuove strade scolastiche, così come altre 1000 strade a 30 chilometri orari. “Il lavoro sui black point – afferma l’assessore Patané – sia carrabili che pedonali, vale una sensibile diminuzione dei morti: sono sicuro che quei dieci morti in meno rispetto al 2024 siano legati agli incroci messi in sicurezza. Poi arriveranno altri 40 Photored entro il 2026, li stiamo già mettendo. E abbiamo scelto di coprire gli incroci più larghi, perché dove passi col rosso e hai una tratto di strada più grande da percorrere, hai un grado di pericolosità maggiore”.