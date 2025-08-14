Tutte le info da sapere per muoversi in città durante il mese estivo

Ad agosto, come da tradizione, scatta la pausa estiva per le Zone a traffico limitato notturne a Roma. Le Ztl di Centro, Trastevere, Testaccio e San Lorenzo saranno disattivate durante le ore serali e notturne per tutto il mese.

Le telecamere torneranno attive a settembre:

Trastevere e San Lorenzo da martedì 3 settembre , con Ztl notturna in funzione dal mercoledì al sabato , dalle 21:30 alle 3 .

da , con Ztl notturna , . Centro e Testaccio da giovedì 5 settembre, con accesso vietato ai non autorizzati il venerdì e il sabato dalle 23 alle 3.

Ztl diurne attive anche ad agosto

Restano invece regolarmente attive le Ztl diurne, anche durante il mese di agosto (con la sola eccezione di venerdì 15 agosto, giornata festiva, in cui saranno tutte disattivate).

Ecco gli orari di attivazione delle principali Ztl diurne:

Centro : lunedì-venerdì 6:30 – 18:00 ; sabato 14:00 – 18:00

: lunedì-venerdì ; sabato Tridente : lunedì-venerdì 6:30 – 19:00 ; sabato 10:00 – 19:00

: lunedì-venerdì ; sabato Trastevere: lunedì-sabato 6:30 – 10:00

In sintesi:

✔ Ztl notturne spente per tutto agosto

✔ Ztl diurne attive con orari consueti

✔ Tutte le Ztl disattivate il 15 agosto

