Un modo originale per combattere il caldo estivo senza allontanarsi troppo dalla Capitale: per i residenti di Roma arriva “Una serata fuori dal Comune”, l’iniziativa che permette di entrare gratuitamente a Zoomarine durante alcune aperture serali di luglio e agosto.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra Zoomarine, Turismo Roma e Roma Capitale, con il sostegno dell’Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda Alessandro Onorato, per offrire ai cittadini romani un’occasione di svago immersi nella natura, tra spettacoli e attrazioni, lontano dall’afa della città.

Del resto, sono proprio i romani il pubblico principale del parco: 7 visitatori su 10 arrivano dalla Capitale, un dato che conferma il forte legame tra Zoomarine e il territorio.

Una serata tra animali, avventura e divertimento

Durante la visita serale sarà possibile vivere tutte le principali esperienze del parco, a partire dall’incontro con il gruppo di delfini più numeroso d’Italia, protagonisti di spettacolari show dedicati alla conoscenza e alla tutela della biodiversità.

Tra le attrazioni anche Missione Preistorica, un percorso immersivo che trasporta grandi e piccoli in un mondo popolato da 18 dinosauri a grandezza naturale, tra scenografie e ambientazioni dedicate all’era dei giganti.

Non mancheranno poi giostre, piscine, musica e spettacoli per tutta la famiglia. Tra gli appuntamenti più attesi della serata c’è lo show dei tuffatori Abysso, insieme al gran finale con l’ormai tradizionale Schiuma Party, pensato per chiudere la giornata con energia e divertimento.

Come partecipare alla serata gratuita di Zoomarine

L’iniziativa è riservata esclusivamente ai residenti del Comune di Roma.

Per partecipare è necessario effettuare la prenotazione online e presentarsi con un documento che attesti la residenza.

Quando: durante le aperture serali di luglio e agosto

Orari: dalle 17 alle 22

Ingresso: gratuito con prenotazione obbligatoria sul sito dedicato: prezzi.zoomarine.it/romagratis

Una serata diversa dal solito per scoprire che, anche restando vicino casa, l’estate romana può trasformarsi in un’esperienza tra natura, spettacolo e divertimento.