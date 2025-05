Roma accoglie un nuovo protagonista della pasticceria italiana: Rocco Cannavino, in arte Zio Rocco, ha aperto il suo primo punto vendita nella Capitale.

Il nuovo locale si trova in via Alessandria 112, nel cuore del quartiere Salario, ed è il primo al di fuori della Campania. La città eterna è pronta a scoprire la filosofia che ha reso celebre questo pasticcere partenopeo, capace di trasformare i cornetti in vere e proprie esperienze gourmet.

Da Zio Rocco – The Italian Baker – Coffee & More, il cornetto non è solo una colazione: è un viaggio sensoriale.

Nel nuovo laboratorio romano saranno disponibili diverse varietà, dal classico sfogliato in stile croissant al soffice cornetto italiano, fino all’inconfondibile cornetto ischitano. Ogni prodotto è personalizzabile grazie a una selezione di dieci creme artigianali, realizzate con materie prime campane d’eccellenza.

Tra le specialità spiccano Il cuore caldo con crema di latte di bufala e il “bombolo”, una cheesecake avvolta in una brioche fritta e poi asciugata in forno.

Zio Rocco a Roma non è solo una pasticceria, ma un laboratorio di emozioni dolciarie, dove la tradizione partenopea incontra la creatività contemporanea. Il quartiere Salario guadagna così un indirizzo imperdibile per chi ama iniziare la giornata – o concedersi una pausa – con un cornetto d’autore.