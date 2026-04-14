Oggi Roma accoglierà il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky per una visita istituzionale. Un appuntamento di rilievo internazionale che avrà inevitabili ripercussioni sulla viabilità della Capitale, con misure di sicurezza rafforzate e modifiche alla circolazione in diverse zone della città.

Il cuore delle restrizioni interesserà soprattutto il centro storico e alcune aree strategiche. Già dalla notte tra martedì e mercoledì scatteranno i primi divieti di sosta nella zona Parioli/Pinciano, in particolare tra via Frescobaldi, via Mercadante, via Pergolesi e via Raimondi.

Sempre nelle stesse ore, le limitazioni si estenderanno anche al centro istituzionale della città: previsti divieti di sosta e fermata nelle aree del Quirinale e di Palazzo Chigi, sedi chiave della politica italiana.

Le maggiori criticità per il traffico sono attese nel pomeriggio di mercoledì. A partire dalle ore 14, infatti, potranno verificarsi temporanee chiusure e rallentamenti alla circolazione in alcune delle arterie più frequentate del centro di Roma. Tra le strade interessate: via del Corso (nel tratto compreso tra via dei Sabini e via di San Claudio), largo Chigi, via dei Bergamaschi e vicolo dè Burrò.

Si tratta di misure necessarie per garantire la sicurezza durante gli spostamenti del presidente ucraino, ma che avranno un impatto significativo sulla mobilità cittadina, soprattutto nelle ore centrali della giornata.

Per cittadini e turisti il consiglio è quello di pianificare con anticipo gli spostamenti, evitare le zone interessate ove possibile e tenersi aggiornati sulle eventuali ulteriori modifiche alla viabilità. Una giornata complessa per il traffico romano, segnata però da un evento di grande importanza diplomatica per la città e per l’Italia.