Zagarolo, il nuovo Centro di Sosta diventerà un punto di riferimento per i giovani di tutto il Lazio

A Zagarolo apre il Centro di Sosta “Spazio Officine CreAttive” gestito dagli under-35: le dichiarazioni del Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e del Vice Presidente della Regione Lazio, Daniele Leodori presenti all’inaugurazione.

Nel cuore del polmone verde del Lazio è stato inaugurato il nuovo Centro di Sosta di Zagarolo, alla presenza del Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. Si tratta di nuovi percorsi promossi da Officine CreAttive e OFF Rome Tour, APS Giovanile, per una sinergia tra giovani stakeholders, che operano insieme ad operatori turistici, culturali e dell’animazione sostenibile.

Lo spazio inaugurato a Zagarolo si trova in una Dimora storica del Lazio: esso rappresenta un esempio di accoglienza turistica innovativa, con la creazione di itinerari ed esperienze tagliati su misura in base alle necessità del viaggiatore.

“Siamo orgogliosi di inaugurare questo spazio – ha dichiarato il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti – perché è il primo passo di un progetto innovativo finalizzato alla scoperta del patrimonio naturale, artistico e culturale del nostro territorio attraverso percorsi non solo fisici, ma che toccano tutti i campi del sapere e della cultura. Un vero e proprio centro di sosta e di partenza per scoprire il territorio che circonda la Capitale e dove ricevere informazioni e suggerimenti indispensabili per strutturare l’esperienza di viaggio tramite tour immersivi ed esclusivi”.

“Sono particolarmente felice ed emozionato di essere qui oggi e sono certo che questo nuovo Centro di Sosta diventerà presto un punto di riferimento per i giovani di tutto il Lazio, e non solo. Partiremo da Zagarolo per consigliare e informare i ragazzi della straordinaria bellezza della nostra regione e delle immense opportunità culturali e turistiche che ci offre. Itinerari da seguire, mete da raggiungere, luoghi da vedere e rivedere in viaggio con curiosità e attenzione. Mare, montagna, cultura, divertimento nel Lazio non manca davvero nulla. La ripartenza è tutta nelle nostre mani e passa anche attraverso la scoperta del territorio in cui viviamo. Dopo tanti mesi trascorsi dentro casa, abbiamo bisogno di scenari stimolanti e paesaggi da sogno e la nostra regione ne ha davvero tanti da offrire”, ha aggiunto il Vice Presidente della Regione Lazio, Daniele Leodori presente all’inaugurazione.

