Dal 24 al 29 giugno 2025 torna al Teatro India lo Youth Fest, il festival multidisciplinare che ogni anno accende i riflettori sulla creatività emergente under 25. Promosso da Dominio Pubblico, il festival giunge alla sua dodicesima edizione e quest’anno porta con sé un tema evocativo: TEMPORALE. Un invito a lasciarsi attraversare dall’arte – proprio come sotto un temporale estivo – per riscoprire collettività, ascolto e urgenze generazionali.

In programma oltre 30 eventi, più di 130 giovani artisti, e una line-up che attraversa teatro, danza, musica, cinema, arti visive, fumetto, poesia e arti digitali. Al centro, come sempre, la DAP – Direzione Artistica Partecipata composta da ragazze e ragazzi under 25 che curano ogni aspetto del festival, trasformandolo in una piattaforma attiva di formazione e produzione culturale.

Tra gli eventi da non perdere:

🎭 MOLLY di Cubo Teatro – uno spettacolo teatrale forte e toccante, ispirato a una vicenda reale, che affronta il suicidio adolescenziale e il peso dei social network nella costruzione dell’identità.

📚 FUNAMBOLI – Sul filo della tempesta – per la prima volta il festival si apre al fumetto con una graphic novel collettiva firmata da otto giovani artisti e realizzata in collaborazione con ARF! Festival del Fumetto. Le copie saranno distribuite gratuitamente durante il festival.

🤖 Neural Fugue – poesia e intelligenza artificiale si incontrano nella performance di Giuliano Logos, campione mondiale di poetry slam.

🩰 Linee Continue – un progetto di Cristina Rizzo e Davide Valrosso che porta in scena la danza inclusiva e la valorizzazione delle differenze.

🎬 Filming in the Rain – una rassegna di cortometraggi U25 dedicata a Francesco Valdiserri, giovane vittima della strada e appassionato di cinema.

A completare la proposta, mostre, live painting, talk letterari e incontri con collettivi e realtà culturali come Zalib, WeReading, WILL e Kala. Il tutto in una cornice urbana suggestiva come il Teatro India, che per sei giorni si trasformerà in uno spazio pulsante di visioni, parole, musica e corpi.

Lo Youth Fest 2025 non è solo un festival, ma una comunità artistica in movimento, che ogni anno si rinnova dando voce a una nuova generazione di artisti e spettatori.