Dal 2 giugno torna a Roma uno degli appuntamenti estivi più attesi dedicati al benessere all’aria aperta: la XIII edizione di “VIVI – Il Saluto al Sole”, la rassegna di yoga gratuito immersa nel verde dei parchi della Capitale.

Il progetto, firmato dal brand Food & Lifestyle VIVI, fondato da Daniela Gazzini e Cristina Cattaneo, quest’anno si amplia con una grande novità: accanto allo storico appuntamento di Villa Pamphili, le lezioni arrivano anche a Villa Borghese, nello spazio di VIVI – Galleria Borghese, inaugurato nel 2025.

Due location, un unico invito al benessere

Il programma 2026 prevede due sedi e due calendari distinti:

a VIVI – Villa Pamphili , le lezioni si svolgeranno dal 2 giugno al 13 settembre 2026, ogni giorno dalle 19.00 alle 20.00;

, le lezioni si svolgeranno dal 2 giugno al 13 settembre 2026, ogni giorno dalle 19.00 alle 20.00; a VIVI – Galleria Borghese, l’appuntamento sarà invece dal 1° al 31 luglio 2026, dal martedì alla domenica dalle 18.30 alle 19.30.

Le sessioni saranno gratuite e aperte sia a chi pratica yoga da tempo sia ai principianti, con il supporto di LIGHTHOUSE YOGA, realtà specializzata e affiliata CSEN.

Accanto allo yoga, torna anche il Tai Chi a Villa Pamphili, ogni mercoledì, mentre il 21 giugno, in occasione della Giornata Mondiale dello Yoga, è prevista una lezione speciale accompagnata dalle sonorità dell’hang drum e guidata dal maestro Federico Insabato.

Un progetto che unisce città, natura e comunità

“VIVI – Il Saluto al Sole”, nato nel 2013, è oggi uno degli appuntamenti simbolo dell’estate romana dedicati al benessere urbano. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di portare attività fisica e consapevolezza psicofisica nei parchi della città, trasformando gli spazi verdi in luoghi di incontro e rigenerazione.

Il progetto è promosso da VIVI, Società Benefit e B Corp, che da anni porta avanti un’idea di lifestyle legata a sostenibilità, socialità e qualità della vita.

“Quest’anno siamo orgogliose di vedere crescere il progetto con una nuova sede a Villa Borghese, che si affianca allo storico appuntamento di Villa Pamphili”, hanno dichiarato le fondatrici Daniela Gazzini e Cristina Cattaneo. “Un’iniziativa che rappresenta pienamente i valori del nostro brand e il legame con la città di Roma”.

Yoga gratuito e benessere accessibile

Le lezioni sono pensate come un momento di pausa collettiva, aperto a tutti e completamente gratuito, con l’obiettivo di rendere lo yoga accessibile e inclusivo.

La pratica proposta è il “Saluto al Sole”, una sequenza dinamica di 12 posizioni coordinate con il respiro, utile per migliorare flessibilità, postura, concentrazione ed equilibrio, oltre a favorire rilassamento e qualità del sonno.

Per partecipare è necessario portare il proprio tappetino e iscriversi alla VIVI Card tramite il sito ufficiale.

Roma tra sport, natura e cultura del benessere

Con l’estensione a Villa Borghese, “VIVI – Il Saluto al Sole” rafforza il suo ruolo tra gli appuntamenti estivi dedicati al wellness urbano a Roma, confermando una tendenza sempre più diffusa: vivere la città non solo come spazio culturale e sociale, ma anche come luogo di benessere quotidiano immerso nel verde.

Un invito semplice ma potente: rallentare, respirare e ritrovare equilibrio, un respiro alla volta.