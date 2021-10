WUDRome 2021, l’evento capitolino sulla Giornata Mondiale dell’Usabilità

Ripensare il futuro e riflettere sul presente: nella Capitale arriva il WUDRome 2021, dedicato alla Giornata Mondiale dell'Usabilità

WUDRome 2021 arriva nella Capitale, l’evento dedicato alla Giornata Mondiale dell’Usabilità, che quest’anno si occuperà di diversi temi riguardanti Trust, Ethics e Integrity. Un evento che mira a ripensare il mondo digitale, per progettarlo in modo che sia connesso ma in grado di dare all’utenza la massima libertà e il miglior condizionamento possibile.

Ripensare il futuro e riflettere sul presente: nella Capitale arriva il WUDRome 2021, evento dedicato alla Giornata Mondiale dell’Usabilità. Photo Credits: WUD via HF4

WUDRome 2021: cos’è il World Usability Day

È per questo che il World Usability Day – Giornata mondiale dell’usabilità si celebra in oltre 43 paesi di tutto il mondo, riassumendo questa sua edizione numero 16 in tre concetti cardine: Fiducia, Etica e Integrità.

Il WUDRome 2021 si terrà dal 10 al 12 novembre in una no-stop di tre giorni con formula ibrida tra online ed eventi in presenza, dislocata in 5 hub: Roma, Milano, Bari, Parma e la città Svizzera di Manno.

Il programma del World Usability Day 2021

Saranno tantissimi gli ospiti della full immersion, che si muoverà tra formazione, innovazione e networking, coniugando workshop, talk e case study.

Si parte subito col botto il 10 novembre con un appuntamento coordinato da Andrea Caporale di Microsoft dal titolo “How to share data without sharing data”, un focus sull’etica della condivisione e della mercificazione dei dati dal micro al macro contesto.

Seguirà poi un approfondimento sull’etica con “Ethics Framework” a cura di Manuele Forcucci e Francesco Paradiso.

L’11 novembre spazio l’inclusività della tecnologia la farà padrone con discussioni e proposte che arrivano da Francesca Fedeli (anche TED Speaker) e Andrea Cardillo di Microsoft con il talk “Come comunicare in modo inclusivo, anche con la tecnologia”. Sul tema tornerà anche Federico Rivera di Sketchin con “Verso un approccio inclusivo alla progettazione”.

Il 12 novembre, tra gli altri ospiti, ci sarà Leila Belhadj Mohamed con il focus “Taliban found biometric database from US Army: and now, what” sulla crucialità dei dati nel mondo dell’Afghanistan talebano.

Dove seguire l’evento

WUDRome 2021 potrà essere seguito presso la sede Microsoft di Roma, in Via Avignone 10; oppure presso Sketchin Tag Roma Ostiense, in Via Ostiense, 92.

Gli altri hub sono a Milano, presso Microsoft Milano in Via Pasubio 21 (Microsoft); a Parma, a Caffeina Via La Spezia 90; a Manno, presso Sketchin Manno Via Cantonale 36; a Bari, presso Microsoft Hevolus Bari, Via Giovanni Agnelli, 31-31°, Molfetta (BA).

Programma completo e prenotazioni su www.wudrome.it

Crediti: WUD via HF4