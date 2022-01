World Pizza Day: meglio la pizza romana o quella napoletana?

A quale pizza gli italiani non riescono proprio a resistere? La risposta la offre Deliveroo, la piattaforma leader nell’online food delivery che – in vista del World Pizza […]

A quale pizza gli italiani non riescono proprio a resistere? La risposta la offre Deliveroo, la piattaforma leader nell’online food delivery che – in vista del World Pizza Day che si celebra lunedì 17 gennaio – ha chiesto di esprimere la propria preferenza attraverso un sondaggio che si è svolto sul canale Instagram della piattaforma.

In fida: la pizza napoletana, la scrocchiarella romana, lo sfincione palermitano e la pizza al padellino torinese.

Ad invitare al voto, sostenendo le “ragioni” delle pizze in concorso, 4 pizzaioli partner di Deliveroo e interpreti specializzati delle 4 varianti in gara: Angelo Cirietti di Cit Ma Bon di Torino secondo cui “la pizza al padellino, la pizza tipica torinese lievitata e cotta infatti all’interno di un padellino, è un’esperienza unica da assaporare, fragrante ma anche soffice e morbida allo stesso tempo”.

Per Michele Agostini di Fra Diavolo, pizzeria napoletana con sede a Milano, la pizza napoletana è irrinunciabile perché “la pizza napoletana è semplicemente la regina delle pizze!”.

Antonio Madonia di Sfizi E Delizie di Palermo ha sostenuto invece la causa del classico Sfincione siciliano “realizzato rigorosamente come da tradizione con pomodoro, cipolle, acciughe e caciocavallo”, mentre David Solimine di Alice Pizza ha invitato al voto per la pizza romana “perché è fragrante, leggera ed è croccante!”.

Cari romani a trionfare è stata la pizza napoletana, che ha prevalso nella finale del Deliveroo Pizza Contest, raccogliendo l’80% delle preferenze contro il 20% andato dalla pizza romana, classificatasi seconda.

Più staccate lo sfincione siciliano e la pizza al padellino, che nelle semifinali della competizione hanno registrato rispettivamente il 28% e il 13% dei consensi.

Continuano a crescere gli ordini di pizza su Deliveroo: +70%.

Tra i gusti preferiti, la classica margherita si conferma la regina delle pizze. Amata per l’essenzialità degli ingredienti, la tradizione e la semplicità nel gustarla, la classica pomodoro e mozzarella è in testa alle preferenze degli italiani. Seguono la diavola e la capricciosa, rispettivamente al secondo e terzo posto. In quarta posizione la marinara, mentre la margherita con mozzarella di bufala si colloca quinta. Seguono alcuni grandi classici come la Napoli, la wurstel e patatine, tanto amata soprattutto dai più piccoli, e la 4 formaggi. Chiudono classifica la salsiccia e l’ortolana.

TOP 10 gusti di pizza più ordinati nel 2021