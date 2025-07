La finale maschile di Wimbledon 2025 tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz non è solo una sfida tra i due migliori tennisti del mondo, ma anche un confronto milionario. In palio non c’è soltanto il prestigioso trofeo dello Slam più antico del mondo, ma anche un assegno da capogiro: il vincitore incasserà 3 milioni di sterline, equivalenti a 3,5 milioni di euro.

Montepremi complessivo e crescita record

Il montepremi totale dei Championships di quest’anno ha raggiunto la cifra record di 53,5 milioni di sterline, con un aumento del 7% rispetto al 2024. Una crescita che ha coinvolto tutti i turni del torneo, sia maschile che femminile, e che conferma Wimbledon come il torneo più ricco del circuito.

Quanto guadagna chi arriva in finale

🏆 Campione : 3.000.000 £ (3.517.900 €)

: 3.000.000 £ (3.517.900 €) 🥈 Finalista: 1.520.000 £ (1.782.400 €)

A prescindere dall’esito della finale, sia Sinner che Alcaraz porteranno a casa una cifra milionaria. In caso di vittoria, il tennista altoatesino non solo conquisterebbe il suo primo titolo a Wimbledon – impresa mai riuscita a un italiano – ma intascherebbe anche il più alto premio in carriera.

I premi turno per turno

Ecco i guadagni previsti per ogni fase del torneo singolare maschile:

1° turno: 66.000 £ (77.400 €)

2° turno: 99.000 £ (116.000 €)

3° turno: 152.000 £ (178.000 €)

Ottavi: 240.000 £ (281.400 €)

Quarti: 400.000 £ (469.000 €)

Semifinali: 775.000 £ (908.800 €)

Finale: 1.520.000 £ (1.782.400 €)

Vincitore: 3.000.000 £ (3.517.900 €)

Dove vedere la finale in diretta

La finale tra Sinner e Alcaraz si gioca oggi, domenica 13 luglio, alle ore 17 italiane. L’incontro sarà visibile: