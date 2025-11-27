Sabato 29 novembre, dalle ore 20, al WeGil è in programma “Musei in Musica”con la partecipazione di DJ Lela Xein e del frontman dei Tiromancino Federico Zampaglione. Durante la serata resterà aperta al pubblico la mostra “MOVIE ICONS” al prezzo speciale di 10 euro

La serata, con ingresso gratuito, prenderà vita con il sound inconfondibile di DJ Lela Xein, che aprirà le danze con un set ricco di energia e raffinatezza. Per l’occasione, la Dj mixerà anche le colonne sonore dei film più iconici di cui alcuni oggetti originali di scena sono presenti nella mostra Movie Icons – Oggetti autentici dai set di Hollywood, allestita al WeGil, dando vita a un’esperienza sonora unica che unisce musica, cinema e arte in un dialogo emozionante tra passato e presente. Alle 22 spazio a un ospite speciale, Federico Zampaglione, frontman dei Tiromancino, per una performance esclusiva fino alle 23 circa, con musica dal vivo, in cui le sue canzoni più amate incontreranno nuove interpretazioni in una performance esclusiva. Dopo la performance di Federico Zampaglione, la serata prosegue con DJ Lela Xein, che tornerà in consolle per accompagnare il pubblico fino a notte inoltrata, con un viaggio sonoro tra groove magnetici e vibrazioni elettroniche che faranno ballare e sognare.Durante tutta la durata della manifestazione resterà aperta al pubblico la mostra “MOVIE ICONS” al prezzo speciale di 10 euro

Per informazioni

www.wegil.it

info@wegil.it

+39 334 6841506