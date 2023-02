Weekend a Roma e dintorni: 5 eventi da non perdere sabato 18 e domenica 19 febbraio

Weekend a Roma 18 e 19 febbraio 2023: cosa fare? Ecco alcuni degli eventi più popolari della Capitale, tutti i dettagli

Come trascorrere sabato 18 febbraio e domenica 19 febbraio 2023 a Roma? Un altro weekend è alle porte e sono tanti gli eventi organizzati nella Capitale. 5 appuntamenti in particolare potrebbero soddisfare le esigenze di migliaia di turisti e romani che non hanno ancora deciso come trascorrere il fine settimana.

LEGGI ANCHE: — Una piccola Provenza spunta nella Capitale: si potrà fare l’aperitivo circondati dalla lavanda

Weekend a Roma febbraio 2023: come trascorrere il fine settimana

La Capitale non smette mai di stupire i romani e tutti coloro che si apprestano a visitarla in ogni periodo dell’anno. Che sia Natale, Carnevale, Pasqua o Estate, c’è sempre qualche evento a cui partecipare. Per sabato 18 febbraio e domenica 19 febbraio 2023, ecco quali sono gli appuntamenti più gettonati:

Canapa Mundi 2023: dal 17 al 19 febbraio 2023 torna a Fiera di Roma Canapa Mundi, la fiera internazionale sul mondo della canapa a gradi: 3 giorni di appuntamenti che ruotano intorno all’utilizzo di questa famosa pianta nel campo tessile, dell’edilizia, dell’innovazione, della salute e del benessere, in un evento che chiama a raccolta specialisti del settore, semplici curiosi e famiglie.

dal 17 al 19 febbraio 2023 torna a Fiera di Roma Canapa Mundi, la fiera internazionale sul mondo della canapa a gradi: 3 giorni di appuntamenti che ruotano intorno all’utilizzo di questa famosa pianta nel campo tessile, dell’edilizia, dell’innovazione, della salute e del benessere, in un evento che chiama a raccolta specialisti del settore, semplici curiosi e famiglie. Carnevale al Bioparco: sabato 18 e domenica 19 febbraio dalle ore 10.30 alle 15.00 si potrà partecipare al percorso animato Le maschere degli animali, una visita guidata per comprendere come gli animali riescano a sopravvivere anche grazie ai travestimenti!

sabato 18 e domenica 19 febbraio dalle ore 10.30 alle 15.00 si potrà partecipare al percorso animato Le maschere degli animali, una visita guidata per comprendere come gli animali riescano a sopravvivere anche grazie ai travestimenti! Festa del gatto: domenica 19 febbraio tornerà l’evento tanto atteso a Piramide con ospite e madrina Claudia Gusmano, volto noto in teatro come attrice e autrice. Si tratta di una manifestazione nazionale che raggruppa incontri, mostre, eventi, proiezioni, convegni, campagne sociali tra Milano e Roma.

domenica 19 febbraio tornerà l’evento tanto atteso a Piramide con ospite e madrina Claudia Gusmano, volto noto in teatro come attrice e autrice. Si tratta di una manifestazione nazionale che raggruppa incontri, mostre, eventi, proiezioni, convegni, campagne sociali tra Milano e Roma. Carnevale sul Tevere: il 19 febbraio torna il carnevale tiberino, l’evento fastoso che vede maschere di adulti e bambini percorrere le sponde del Tevere a piedi ed in bicicletta e navigare sul fiume con canoe, SUP e gommoni da Discesa.

il 19 febbraio torna il carnevale tiberino, l’evento fastoso che vede maschere di adulti e bambini percorrere le sponde del Tevere a piedi ed in bicicletta e navigare sul fiume con canoe, SUP e gommoni da Discesa. Eco pedalata di Carnevale: A Zoomarine prende il via il 18 febbraio, a partire dalle 11.00, la seconda edizione dell’Eco – Pedalata, iniziativa che unisce lo sport al sociale con lo scopo di sottolineare l’importanza e il beneficio di una sana passeggiata in bicicletta come rimedio ideale per il benessere del corpo, dell’umore, della natura e con il vantaggio di condividere un momento speciale formato famiglia anche per aiutare il prossimo.

FOTO: SHUTTERSTOCK