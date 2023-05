Weekend a Roma? Ecco una lista di eventi da non perdere per sabato 13 e domenica 14 maggio 2023: tutti i dettagli

Il weekend è alle porte e Roma è pronta ad accogliere milioni di turisti che giungeranno in città per trascorrervi qualche giorno prima di tornare a lavoro. Cosa fare nella Capitale o nei dintorni sabato 13 e domenica 14 maggio 2023? Di seguito una lista di eventi da non perdere.

Cosa fare questo weekend a Roma? 5 eventi da non perdere

Tra i tanti eventi organizzati nella città eterna, senza dubbio, sono 5 quelli da non perdere:

Notte dei musei: sabato 13 maggio 2023 dalle 20.00 alle 2.00 del mattino di domenica, apertura straordinaria di musei, università, istituzioni, italiane e straniere, e altri spazi espositivi e culturali con mostre, spettacoli, visite e laboratori. Biglietto di ingresso simbolico da 1 euro e nei Musei Civici accesso gratuito con la MIC card.

sabato 13 maggio 2023 dalle 20.00 alle 2.00 del mattino di domenica, apertura straordinaria di musei, università, istituzioni, italiane e straniere, e altri spazi espositivi e culturali con mostre, spettacoli, visite e laboratori. Biglietto di ingresso simbolico da 1 euro e nei Musei Civici accesso gratuito con la MIC card. Festival della Cucina Romana : all’Agripark ci sarà un appuntamento imperdibile per tutti i buongustai e amanti della tradizionale cucina capitolina, fatta di piatti ricchi di sapore e genuinità, per valorizzare il km0 e la filiera corta.

: all’Agripark ci sarà un appuntamento imperdibile per tutti i buongustai e amanti della tradizionale cucina capitolina, fatta di piatti ricchi di sapore e genuinità, per valorizzare il km0 e la filiera corta. Eur Street Food: sulla riva del laghetto, 25 Street Chef posizionati su viale Oceania allestiranno il più grande ristorante sotto le stelle di Roma.

Mercato de ‘Gli Ambulanti di Forte dei Marmi’ : le bancarelle del mercato di qualità più famoso d’Italia tornano finalmente a ROMA, a grandissima richiesta, con tutto il meglio del Made in Italy artigianale e le ultime tendenze della moda. Si potranno ammirare le ormai mitiche “boutique a cielo aperto” dell’originale Consorzio sabato 13 maggio in VIA DARIO NICCODEMI, nel quartiere TALENTI (III Municipio).

: le bancarelle del mercato di qualità più famoso d’Italia tornano finalmente a ROMA, a grandissima richiesta, con tutto il meglio del Made in Italy artigianale e le ultime tendenze della moda. Si potranno ammirare le ormai mitiche “boutique a cielo aperto” dell’originale Consorzio sabato 13 maggio in VIA DARIO NICCODEMI, nel quartiere TALENTI (III Municipio). Sagra del Pecorino e del Salame Cotto: Pecorino Romano e Salame Cotto a Nepi il 12, 13 e 14 maggio 2023.

Questi sono solo alcuni degli eventi organizzati nel Lazio, vi è l’imbarazzo della scelta!

FOTO: SHUTTERSTOCK