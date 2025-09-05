Dai musei gratis alla pedalata sotto la luna, fino alla sagra del pesce: scopri gli che renderanno unico il weekend romano.

Un fine settimana ricchissimo sta per arrivare nella Città Eterna: tra aperture straordinarie, pedali sotto la luna e musei gratis, ce n’è davvero per tutti i gusti. Ecco la selezione di cinque appuntamenti imperdibili per sabato 6 e domenica 7 settembre.

Sabato 6: apertura serale gratuita del Palazzo Patrizi Clementi

Sabato pomeriggio e sera, Palazzo Patrizi Clementi – sede della Soprintendenza – spalanca le sue porte gratuitamente. Il gioiello architettonico seicentesco potrà essere esplorato senza prenotazione, con visite guidate alle 16:00, 17:30, 19:30 e 21:00. Un’opportunità unica per chi vuole respirare la storia in atmosfere illuminate e suggestive.

Sabato sera: pedalata sotto la Luna piena

Biciclette, amici e una luna luminosa: sabato sera alle 21:00 parte da Piazza del Popolo una pedalata collettiva gratuita, pensata per godersi Roma in un’atmosfera serena e rilassata. Il ritmo è dolce, perfetto per chi ama esplorare la città con il cuore e la bici.

Domenica 7: ingresso libero musei civici e aree archeologiche

La prima domenica del mese porta con sé l’ingresso gratuito in molti musei e siti della Capitale: dai Musei Capitolini ai Mercati di Traiano, dal Circo Massimo ai Fori Imperiali passando per l’Ara Pacis e la Galleria d’Arte Moderna. Occasioni rare per immergersi nell’arte e nell’archeologia in libertà.

Fino a domenica 7: sagra del pesce fritto e baccalà a Ostiense

Al piazzale di Eataly Ostiense continua la Sagra del Pesce Fritto e Baccalà: street food, stand golosi e musica dal vivo fino a tarda serata, tra friarielli, gyoza, risotti, cremolati e DJ set sfiziosi. Il modo ideale per gustare l’estate romana in chiave conviviale e gustosa.

Fino a domenica 7: fiera mondiale del peperoncino a Rieti

A breve distanza da Roma, Rieti si infuoca con la Fiera Mondiale del Peperoncino: dieci giorni di eventi, show cooking, concerti e degustazioni tra oltre 600 varietà piccanti da tutto il mondo. Un’esperienza piccante e internazionale, da vivere lontano dal caos cittadino.

