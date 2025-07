Il primo weekend di luglio è alle porte: ecco cosa fare a Roma il 5 e il 6, tanti gli eventi da non perdere

Un nuovo mese è iniziato e molti sono già in partenza per le vacanze. Chi resta in città, invece ha l’imbarazzo della scelta tra eventi e appuntamenti da non perdere. Roma nel primo weekend di luglio ha pensato a soddisfare le esigenze di grandi e piccoli.

Cosa fare nel primo weekend di luglio a Roma

La prima domenica del mese l’ingresso ai Musei di Roma Capitale è gratuito per tutti. Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sono disponibili su www.museiincomuneroma.it e sui canali social del Sistema Musei di Roma Capitale e della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Servizi museali a cura di Zètema Progetto Cultura.

Dal 28 giugno 2025, nella suggestiva cornice del Giardino delle Cascate del Laghetto dell’Eur, ha preso vita vita Peter Pan – Never stop dreaming, un percorso narrativo interattivo che trasporta il pubblico in un universo fatto di luci, magia e straordinarie emozioni. Quest’anno la fiaba è dedicata a chi non ha mai smesso davvero di sognare. Una rilettura originale che parte da una profonda consapevolezza: crescere non significa rinunciare ai sogni, ma imparare a viverli con occhi nuovi.



Dal 4 al 6 luglio 2025 Torna l’appuntamento più atteso dagli appassionati di motori: il Rally di Roma Capitale giunge alla sua 13ª edizione, portando in scena il meglio del FIA European Rally Championship e del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco 2025. Organizzato da Motorsport Italia e dal campione del mondo Max Rendina, l’evento unisce passione, adrenalina e spettacolo in uno scenario unico al mondo.

Dal 3 al 6 luglio torna per la sua VIII edizione Videocittà, il Festival della Visione e della Cultura Digitale, ideato da Francesco Rutelli e con la direzione creativa di Francesco Dobrovich.

E per finire torna l’Aniene Festival, con ingresso gratuito, che sarà aperto ogni giorno fino al 29 agosto 2025. Concerti, balli, spettacoli teatrali, esposizioni artistiche, incontri letterari, attività sportive e tanto altro ancora ti aspetta in questa cornice unica. Non solo, sarà possibile anche mangiare nell’area food&drink.

FOTO: SHUTTERSTOCK