Weekend romano tra arte, storia e magia: ecco i 5 eventi imperdibili del 27 e 28 settembre per scoprire la città da nuove prospettive.

La città di Roma non smette mai di sorprenderci, nemmeno con la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno: il weekend del 27 e 28 settembre promette esperienze uniche e tante cose da fare tra cultura, storia, natura e magia. Dalle aperture speciali dei musei ai festival dedicati alle famiglie, passando per tour nei quartieri più iconici e serate straordinarie in luoghi segreti: andiamo insieme alla scoperta di 5 appuntamenti imperdibili da segnare in agenda.

Leggi anche: — Il Santuario Siriaco del Gianicolo, visite gratuite senza prenotazione: ecco le prossime aperture

Giornate Europee del Patrimonio a Roma: arte e cultura a 1 euro

Andiamo con ordine e partiamo con il ricordarvi che sabato 27 e domenica 28 settembre tornano le Giornate Europee del Patrimonio, con aperture straordinarie e ingressi simbolici a 1 euro nei musei statali. Il tema di quest’anno, “Architetture: l’arte di costruire”, celebra l’architettura come finestra sul passato e ponte verso il futuro. Un’occasione perfetta per vivere Roma tra mostre, visite guidate e incontri.

Musei Vaticani gratis: una domenica tra i capolavori

Domenica 28 settembre, come ogni ultima domenica del mese, i Musei Vaticani aprono le porte delle loro stanze in maniera completamente gratuita. Un’opportunità da non perdere per ammirare la Cappella Sistina, le Stanze di Raffaello e la Galleria delle Carte Geografiche. L’ingresso è aperto dalle 9 alle 14, ultimo accesso alle 12:30. Arrivate presto: la coda fa parte del rito!

Quartiere Coppedè: 100 anni di meraviglia architettonica

A offrire un secolo di fascino e mistero è il Quartiere Coppedè, che celebra i suoi primi 100 anni con visite guidate, mostre e concerti. Durante il weekend del 27 e 28 settembre sarà possibile scoprire i Villini delle Fate, il Palazzo senza Nome e assistere alle sfilate di auto d’epoca tra le vie liberty.

La Fattoria della Zucca: magia d’autunno a Sacrofano

A circa mezz’ora da Roma, la Fattoria della Zucca trasforma Sacrofano in un villaggio autunnale da fiaba. Tra pumpkin patch, laboratori di intaglio, spettacoli per bambini e street food a tema, è la gita perfetta per famiglie e amanti di Halloween.

Mausoleo di Sant’Elena: apertura serale straordinaria

Sabato 27 settembre il Mausoleo di Sant’Elena, nel quartiere Tor Pignattara, apre eccezionalmente in orario serale con ingresso gratuito. Dalle 19 alle 22 si potrà esplorare uno dei monumenti più solenni e suggestivi della Roma antica, con la possibilità di visitare anche le vicine Catacombe dei Santi Marcellino e Pietro.

Photo Credits: Shutterstock