Cosa fare nel secondo weekend di giugno a Roma? Scopriamo alcuni degli appuntamenti da non perdere per grandi e piccoli

Giugno è arrivato nelle nostre vite a tenerci compagnia con temperature calde, annunciando così definitivamente l’estate 2025. In attesa delle vacanze e ferie, c’è chi non rinuncia a trascorrere del tempo fuori porta o facendo un’attività o una passeggiata per la città. A Roma sono tanti gli eventi da non perdere in questo weekend, scopriamone qualcuno insieme.

Cosa fare nel secondo weekend di giugno a Roma

A Roma dal 7 giugno al 10 giugno torna il Tim Summer Hits a Piazza del Popolo con un parterre di cantanti unici che si esibiranno sul palco davanti a migliaia di spettatori pronti a cantare a squarciagola. L’ingresso è gratuito e Carlo Conti e Andrea Delogu accoglieranno il pubblico.

Domenica 8 giugno, presso la Basilica di Santa Maria ad Martyres, il Pantheon di Roma, torna lo spettacolo dei petali di rose rosse che scenderanno dal centro della cupola, in occasione della Pentecoste. La celebrazione ha inizio alle 10.30 con la Messa Solenne, con il Coro della Basilica, la Banda dei Vigili del Fuoco di Roma. La caduta dei petali avrà luogo intorno a mezzogiorno.

Sabato 7 e domenica 8 giugno, torna a Roma, al Garum Museo della Cucina, Ficus al Massimo. Precisamente in via dei Cerchi, 87 gli amanti del design, piante rare, illustrazioni, vinili potranno passeggiare per il mercato vintage dove c’è sempre qualcosa da comprare.

Leggi anche: — Le migliori gelaterie artigianali di Roma nel 2025 secondo il Gambero Rosso

Il Cinema in Piazza torna a riempire tre piazze di Roma: San Cosimato a Trastevere, il Parco della Cervelletta a Tor Sapienza e Monte Ciocci a Valle Aurelia. L’appuntamento estivo è già iniziato dal 1 giugno e terminerà il 13 luglio. Ogni sera alle 21.15, dal mercoledì alla domenica, saranno proposti film in lingua originale sottotitolati e classici italiani con sottotitoli in inglese. L’entrata è gratuita.

Dal 6 all’8 giugno 2025 a Celleno torna la Festa delle Ciliegie. Si tratta della XXXVIII edizione e per l’occasione si prospetta un fine settimana ricco di eventi con Gruppi Mascherati che sfileranno per le vie del paese. Inoltre, è possibile assaggiare i frutti e le frittelle di Ciliegia, porzioni della “Crostatona”, una crostata lunga circa 20 metri.

FOTO: SHUTTERSTOCK