Arte, musica e Carnevale: sabato 7 e domenica 8 febbraio Roma vive un weekend di eventi tra mostre gratuite, cultura pop ed eventi per tutti.

Roma si prepara a vivere un nuovo weekend ricco di appuntamenti ed eventi tra arte, musica, installazioni urbane e feste di Carnevale: sabato 7 e domenica 8 febbraio la Capitale è pronta ad offrire un ventaglio di eventi che spaziano dalle grandi mostre gratuite alla cultura pop, passando per iniziative all’aria aperta e momenti di festa per tutta la famiglia, tra centro storico e territorio metropolitano.

Eventi a Roma nel weekend 7-8 Febbraio: ultimi giorni per Rubens e Caravaggio gratis nella mostra “Cristo nostra pace”

Partiamo da Piazza Navona, la chiesa di Sant’Agnese in Agone ospita gratuitamente la mostra Cristo nostra pace, visitabile fino all’8 febbraio. In dialogo due capolavori assoluti: la Madonna con il Bambino di Rubens e L’Incredulità di Tommaso di Caravaggio, in un percorso che intreccia arte, fede e spiritualità nel contesto del Giubileo.

Music Day Roma 2026

Torna uno degli appuntamenti più amati dagli appassionati di musica e collezionismo. Sabato e domenica l’Hotel Mercure Roma West ospita il Music Day Roma 2026: due giornate tra vinili, CD, figurine, memorabilia e incontri con musicisti, compositori e protagonisti della scena culturale italiana. Un viaggio tra suoni, memoria e passione condivisa.

Eventi a Roma nel weekend 7-8 Febbraio: Venus a Piazza Mignanelli, l’omaggio a Valentino

A pochi passi da Piazza di Spagna, Palazzo Mignanelli accoglie Venus, il progetto espositivo che mette in dialogo l’universo creativo di Valentino Garavani con l’arte contemporanea di Joana Vasconcelos. Un’installazione monumentale e partecipativa che trasforma moda e artigianato in un potente racconto collettivo.

Carnevale Tiburtino 2026 a Tivoli

Il Carnevale entra nel vivo anche a Tivoli. Sabato 7 febbraio Piazza Garibaldi ospita la Giornata della Musica, con sfilate di carri e gruppi mascherati accompagnati da DJ set. Domenica 8 febbraio l’appuntamento si sposta a Villa Adriana, per una grande sfilata in maschera pensata per coinvolgere grandi e bambini.

Carnevale AMare 2026 a Fiumicino

Domenica 8 febbraio il Carnevale arriva anche sul litorale romano con il Carnevale AMare di Fiumicino. Mercatini, animazione, musica e spettacoli riempiono la giornata dedicata soprattutto alle famiglie e ai più piccoli, in un’atmosfera colorata e spensierata che celebra una tradizione popolare lunga oltre trent’anni.

