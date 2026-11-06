Weekend a Roma dal 6 all’8 novembre: 5 eventi da non perdere tra cioccolato, natura, tradizioni, borghi e tante esperienze sorprendenti.

Il prossimo, a Roma, sarà un weekend da vivere tra diversi momenti. Ci sarà quello della dolcezza, della scoperta della natura, della capacità di far rivivere le tradizioni e di provare a fare piccoli viaggi nel tempo. Dal 6 all’8 novembre 2026, Roma e i suoi dintorni propongono cinque appuntamenti in grado di accontentare tutti: chi ama i sapori d’autunno, chi cerca una passeggiata all’aria aperta e chi preferisce esperienze insolite da condividere in famiglia. Tra eventi gratuiti, borghi da esplorare e atmosfere sorprendenti, andiamo a vedere tutte le idee da segnare in agenda per questi tre giorni.

Roma Chocolate all’EUR: il weekend più goloso

Da venerdì 6 a domenica 8 novembre, viale America, accanto al Laghetto dell’EUR, ospita Roma Chocolate. Dalle 10 fino a tarda sera, l’ingresso è gratuito tra praline artigianali, tavolette, sculture di cioccolato, dimostrazioni dei maestri cioccolatieri e laboratori per bambini.

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Il Roseto Comunale riapre eccezionalmente in autunno

Ultimi giorni per ammirare la fioritura autunnale del Roseto Comunale, alle pendici dell’Aventino. Fino a domenica 8 novembre, apertura straordinaria gratuita dalle 8.30 alle 17.30, tra rose antiche, cinesi e moderne.

Custodi della Storia: un’avventura tra Sutri e Lanuvio

La storia diventa un gioco con Custodi della Storia, avventura gratuita per smartphone tra enigmi e realtà aumentata. Presentazione sabato 7 novembre alle 16.30 nelle Segrete di Palazzo Colonna, a Lanuvio, e domenica 8 alle 11 a Villa Savorelli, a Sutri. Entrambi gli incontri sono gratuiti.

Sagra della Polenta a Nerola: i sapori della tradizione

Sabato 7 e domenica 8 novembre, dalle 12 alle 17, Nerola celebra la 21ª Sagra della Polenta in piazza San Sebastiano. Il menù da 18 euro propone bruschette all’olio novello e polenta con salsiccia e spuntature, servita nella tradizionale scifetta di legno. Presenti bancarelle artigianali.

Roma Aeterna: gladiatori e legionari invadono Ostia

A Ostia, Piazza Anco Marzio torna all’antica Roma con Roma Aeterna, fino all’8 novembre. Ingresso gratuito tra accampamenti, mercati, gladiatori e laboratori per bambini. Sabato 7 spazio al corteo e alla rievocazione della morte di Giulio Cesare; domenica 8 alle celebrazioni dell’Armilustrium.

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