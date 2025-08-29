Cosa fare nell’ultimo weekend di agosto? Alcune proposte di eventi e appuntamenti da non perdere a Roma: tutti i dettagli

Agosto sta volgendo al termine, qualcuno è già tornato al lavoro e attende già il weekend per rilassarsi. Cosa fare in questo fine settimana a Roma? Tanti gli eventi da non perdere, adatti per grandi e piccoli.

Eventi ultimo weekend di Agosto

Torna l’appuntamento fisso mensile: ogni ultima domenica del mese i Musei Vaticani aprono le porte ai visitatori che potranno ammirare la bellezza racchiusa all’interno gratuitamente. L’iniziativa, promossa dai Musei Vaticani stessi, prevede l’ingresso gratuito dalle 9:00 alle 14:00, con l’ultimo ingresso consentito alle 12:30.

Chi, invece, preferisce fare una gita fuori porta potrà scegliere di trascorrere del tempo tra le vie di alcuni paesi limitrofi di Roma. Il borgo di Amatrice si prepara a due giornate all’insegna della tradizione e del gusto. Sabato 30 e domenica 31 agosto 2025 torna la Sagra degli Spaghetti all’Amatriciana, l’evento che celebra il piatto tipico più amato della cucina laziale. La sagra prevede momenti di assaggio negli orari 12:30–15:00 e 17:00–21:00, con uno stand dedicato anche alla versione senza glutine, per consentire a tutti di partecipare.

Dal 29 al 7 settembre 2025 si terrà la sedicesima edizione della Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino a Rieti, in programma rinnovato e potenziato: dieci giornate di eventi, spettacoli, degustazioni e incontri dedicati al gusto e alla cultura. Saranno presenti 200 stand e un’esposizione di oltre 600 varietà di peperoncini provenienti da tutto il mondo. Sei le delegazioni ufficiali attese: Angola, Ecuador, Marocco, Messico, Ungheria e Vietnam, con rappresentanti delle ambasciate. Grande novità dell’edizione 2025 è la partnership con Radio 105 e Radio Subasio.

Il 30 e 31 agosto il Parco Pubblico di Trevignano Romano si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto per due giornate indimenticabili dedicate al circo, alla musica e alla creatività. L’ingresso è gratuito.

A Tivoli torna la 77ª Sagra del Pizzutello, dal 29 al 31 agosto 2025: tre giorni per celebrare il frutto che più di ogni altro racconta la nostra Città. Il pizzutello è coltivato da secoli nelle nostre terre e amato per il suo sapore unico e la sua forma inconfondibile.

