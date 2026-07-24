Roma, gli eventi da non perdere nel weekend del 25 e 26 luglio 2026: scopri cosa fare anche gratis nella Città Eterna.

Roma si prepara a vivere un nuovo weekend ricco di appuntamenti e occasioni per uscire, divertirsi e riscoprire la città: sabato 25 e domenica 26 luglio il calendario della Capitale propone cinque eventi diversi tra loro, che saranno capaci di accompagnare le giornate e le serate di residenti e visitatori. Tra iniziative speciali e atmosfere estive, andiamo alla scoperta degli appuntamenti da segnare subito in agenda. Le alternative, questa volta, non mancano davvero.

LEGGI ANCHE: Dentro ‘Between’ di Jacopo Di Cera: la vita torna nel Grande Cretto di Burri

Il 26 luglio ingresso gratuito ai Musei Vaticani

Domenica 26 luglio torna l’apertura gratuita dell’ultima domenica del mese. I Musei Vaticani saranno accessibili dalle 9 alle 14, con ultimo ingresso alle 12.30: un’occasione per ammirare collezioni, stanze affrescate e Cappella Sistina senza pagare il normale biglietto.

LEGGI ANCHE: Tre giorni di cucina vegetale a Roma: arriva il festival con l’ex finalista di MasterChef Irene Volpe

Racconti di Luce nei giardini di Galleria Borghese

Sabato 25 luglio, dalle 21.15, la facciata posteriore della Galleria Borghese diventa uno schermo per videoproiezioni, musica e immagini con “Racconti di Luce”. Lo spettacolo, lungo circa 15 minuti e replicato più volte, racconta la storia della villa e della sua collezione.

Notte Bianca a Euroma2

Sabato, dalle 19, Euroma2 resta acceso fino a mezzanotte con La Notte Bianca. Oltre allo shopping durante i saldi estivi, sono previsti show circensi, magia, cosplay, musica latina, flashmob e performance aeree. Ospite e presentatore speciale della serata sarà Flavio Montrucchio.

Cosa fare a Roma nel Weekend del 25 e 26 luglio: ultimi giorni della Festa de’ Noantri

A Trastevere la Festa de’ Noantri si prepara al gran finale finale. Sabato 25, alle 21, piazza Santa Maria ospita il concerto Sanpietrino Disco, mentre domenica 26 torna la suggestiva processione della Madonna Fiumarola, dal Tevere fino alla basilica di Santa Maria in Trastevere.

Cinema sotto le stelle a Santa Maria della Pietà

L’arena gratuita del Municipio XIV propone due film dedicati a Tom Hanks con l’Arena di Santa Maria della Pietà: Cinema sotto le stelle. Sabato 25, alle 21.15, sarà proiettato Big; domenica 26 toccherà a Sully, diretto da Clint Eastwood. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

Photo Credits: Shutterstock