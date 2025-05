Nuovo weekend alle porte: cosa fare a Roma il 24 e 25 maggio 2025, tutti i dettagli sugli eventi da non perdere

Roma si prepara per un altro weekend all’insegna del divertimento e belle giornate, tanti gli eventi in programma per il 24 e 25 maggio 2025. Scopriamo insieme quali sono gli appuntamenti da non perdere.

Weekend del 24 e 25 maggio 2025: cosa fare a Roma

Tornano a grande richiesta nella Capitale Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®, il celebre mercato itinerante sinonimo di eccellenza artigianale e stile Made in Italy. Il 24 maggio in Viale Indro Montanelli e il 25 maggio in Via Tor Sapienza, le iconiche boutique a cielo aperto® del Consorzio faranno tappa, regalando agli amanti dello shopping due giornate all’insegna della moda, dell’eleganza e della qualità. Entrambi gli eventi si svolgeranno con orario continuato, dalle 8.00 alle 19.00, anche in caso di maltempo.

Domenica 25 Maggio 2025 torna l’ingresso gratuito ai Musei Vaticani, un’opportunità unica per ammirare le meraviglie artistiche e storiche custodite al loro interno. L’iniziativa, promossa dai Musei Vaticani stessi, prevede l’ingresso gratuito dalle 9:00 alle 14:00, con l’ultimo ingresso consentito alle 12:30.

Ortidea 2025, torna l’evento floreale che trasforma il Museo Orto Botanico dell’Università La Sapienza in un paradiso per gli amanti delle piante rare e delle orchidee. L’appuntamento è per sabato 24 e domenica 25 maggio, quando il giardino storico di Trastevere, incastonato tra le pendici del Gianicolo e Piazza Trilussa, accoglierà appassionati, curiosi e specialisti da tutto il mondo. Il programma è ricco di workshop e incontri formativi, pensati per ogni livello di esperienza.

Altri eventi

Il 25 maggio 2025 torna la Giornata Nazionale delle Dimore Storiche. Si tratta di un evento promosso dall’Associazione Dimore Storiche Italiane (ADSI) che permette ai cittadini di esplorare gratuitamente castelli, palazzi, ville e residenze private solitamente non accessibili. Un vero e proprio viaggio nel cuore dell’arte, della storia e dell’identità italiana. A Roma è possibile visitare Casale Sant’Eusebio, Castello, Odescalchi di Santa Marinella, Palazzo Attolico, Palazzo Manni-Patrizi, Palazzo Massimo Lancellotti dè Torres, Palazzo Montoro, Palazzo Pelliccioni, Palazzo Torlonia, Tenuta di Pietra Porzia, Villa Giovanelli Fogaccia, Villa Mergè Palazzetto, Villa del Cardinale.

Oltre alle dimore, i visitatori potranno ammirare anche la bellezza di alcuni cortili come Palazzo Attolico – Via di Parione, 12, Palazzo Massimo Lancellotti dè Torres – Piazza Navona, 114, Palazzo Montoro – Via di Montoro, 8, Palazzo Torlonia – Via Bocca di Leone, 78.

