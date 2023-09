Cosa fare nel weekend che sta per iniziare? Ecco alcuni consigli per trascorrere il fine settimana del 23 e 24 settembre a Roma

Il weekend è alle porte, il primo d’autunno. A Roma sono tante le iniziative a cui partecipare e che accontentano grandi e piccoli. Scopriamo insieme cosa fare nella Capitale il 23 e il 24 settembre 2023. Di seguito tutti i dettagli al riguardo.

Weekend a Roma, 23 e 24 settembre: cosa fare?

Appuntamenti a non finire per questo penultimo weekend di settembre a Roma, tra i più gettonati per il 23 e 24 settembre ci sono:

Giornate Europee del Patrimonio 2023: anche Roma Capitale partecipa alla grande manifestazione culturale d’Europa con visite guidate nei musei e nei luoghi della cultura. Il tema di questa edizione è Patrimonio InVita.

Abilmente Roma: più di 160 brand espositori e centinaia di workshop ed eventi per tutta la famiglia al Salone delle Idee Creative di Italian Exhibition Group (IEG) in Fiera di Roma da giovedì 21 a domenica 24 settembre.

Festa degli arrosticini e della cucina abruzzese: da giovedì 21 a domenica 24 settembre, a Testaccio gli amanti della pecora potranno gustare del piatto tipico dell’Abruzzo. Dalle radici contadine e pastorali della propria tradizione, la cucina abruzzese conquista la Capitale con una festa alla scoperta dei sapori e dei profumi della regione. L’ingresso è gratuito.

Sagra degli strigliozzi a Castel di Tora saluta l’estate e dà il benvenuto alla nuova stagione, l’autunno. Gli strigliozzi sono un tipo di pasta lunga realizzata con farina di grano duro e condita con il sugo al pomodoro, che sarà servita insieme ad altre specialità locali.

Car Boot Market: il mercatino più cool di Roma. Come funziona? Chiunque può venire all'ex mattatoio di Testaccio e vendere tutto ciò che non usa più direttamente dal portabagagli della propria auto. Allo stesso modo potrà comprare prodotti inutilizzati dai colleghi che si trovano lì con lo stesso obiettivo. L'ingresso e il parcheggio sono gratuiti.

Questi sono solo alcuni degli eventi da non perdere, Roma regala sempre grandi sorprese. Che sia una passeggiata in centro, una mostra o un pranzo all’insegna della tradizione, sta a voi scegliere cosa fare.

FOTO: SHUTTERSTOCK