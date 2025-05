Cosa fare nel weekend a Roma il 17 e il 18 maggio? Tutte le informazioni utili per il fine settimana: cosa è possibile fare

Un altro weekend è alle porte e Roma si prepara ad accogliere milioni di turisti che raggiungeranno la Capitale alla scoperta della sua bellezza. Gli eventi da non perdere sono tanti, di seguito i 5 da non perdere il 17 e il 18 maggio.

Weekend a Roma, 17 e 18 maggio: cosa fare

Tra gli eventi previsti nel weekend del 17 e 18 maggio a Roma c’è la mostra di una delle aziende di moda più note al mondo. Dal 14 maggio al 13 agosto 2025, arriva a Palazzo Esposizioni Dal Cuore Alle Mani: Dolce&Gabbana. Il progetto, promosso da Assessorato alla Cultura di Roma Capitale e Azienda Speciale Palaexpo, con il patrocinio di Roma Capitale, prodotta e organizzata da Azienda Speciale Palaexpo con IMG e curata da Florence Müller con le scenografie di Agence Galuchat, raccoglie oltre 200 creazioni uniche di Dolce&Gabbana, simbolo dello stile italiano dell’Alta Moda.

Sabato 17 maggio in contemporanea con la Nuit Européenne Des Musées, i musei civici, saranno aperti al pubblico con orario straordinario dalle 20.00 alle 2.00, con ultimo ingresso all’1.00. Il biglietto di ingresso costa solo un euro.

Dal 15 al 18 Maggio 2025 torna il FESTIVAL DEGLI ARROSTICINI E DELLA CUCINA ABRUZZESE

@ Città dell’Altra Economia. L’ingresso è gratuito.

Altri eventi

Il 17 e il 18 maggio all’Ippodromo delle Capannelle avrà luogo la 18esima edizione di 𝐉𝐚𝐩𝐚𝐧 𝐃𝐚𝐲𝐬 con ingresso gratuito.

Il 17 e 18 maggio il giardino segreto dell’Alcazar Garden (Viale Guido Baccelli 71), vicino alle Terme di Caracalla, apre i cancelli al Primavera Fest. Saranno due giorni pensati per celebrare l’arrivo della bella stagione tra artigianato, street food, natura e intrattenimento per tutte le età. Dalle 11.00 alle 21.00, il giardino si trasformerà in un piccolo mondo incantato. A fare da protagonisti saranno artisti di strada, musica dal vivo, street food, l’Hippie Market con artigianato locale e vintage selezionato, per un’esperienza sensoriale a tutto tondo. Per le famiglie, un’ampia area dedicata ai più piccoli ospiterà laboratori creativi e manuali, giochi e attività pensate per stimolare fantasia e socialità.

